不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

實測10天瘦7kg！尹恩惠減肥法公開
3個NG小習慣不知不覺養胖自己
黃明志光頭謎樣自拍遭傳流出！
獨家／不只壓力、愛玩越界！小煜驚爆常喝醉回家惹怒老婆　成了離婚關鍵之一

▲小煜（楊奇煜）自曝離婚，與老婆言言結束五年婚姻。（圖／翻攝自楊奇煜臉書）

圖文／鏡週刊

小煜（楊奇煜）日前在臉書自曝離婚，與老婆言言結束五年婚姻，除了本刊所掌握的離婚因素有照顧家人的壓力加上男方遭疑愛玩越界之外，如今又接獲線報，指小煜婚後仍不改愛喝酒習慣，常與友人相約喝酒，經常喝得爛醉，一身酒味回家，此舉數度惹怒老婆，是離婚關鍵之一。

據線報指出，小煜幾乎都是與圈外友人相約吃燒烤配酒，經常是一杯又一杯，乾杯後還會發自內心喊一句：「舒服。」可見其對酒精的喜愛，因爲在放下老婆及兩個家人外出，小煜才有機會放飛自我做自己，不過他愛喝酒之餘，連帶陪他一起喝酒的朋友常會因喝多了，與另一半吵架。

在小煜未結婚生子前，經常都會在週末和朋友相約聚會，直到結婚有家人之後，有時向老婆言言告假要出門聚會，言言都會再三問他：「你確定要出門？」隨後更表態一個人一打二照顧家人，非常疲勞，小煜曾不顧老婆感受，堅持出門，曾喝醉了回家後，隔天起床就看到言言臭臉以對，之後他雖減少喝酒次數，但酒局仍是不斷，就有小煜的友人指，沒有好好做到人夫跟人父的角色，是促成他離婚的原因之一。

▲小煜為了鍛鍊出好身材，常常是早起跑步，過得相當自律。（圖／翻攝自楊奇煜臉書）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


