施易男外出「一路上沒拉拉鍊」糗炸！　進廁所才發現：快嚇昏了

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人施易男愛好甜點烘焙，現在除了經營演藝事業，也自己開設甜點工作室，生活忙碌充實。他10日在社群透露自己前往工作室時，發生一件大糗事，一直到抵達目的地才發現，為此直呼「快嚇昏了」。

▲施易男斜槓經營甜點工作室。（圖／翻攝自Facebook／施易男 Eli Shih）

施易男透露，自己在前往工作室的路上，先去管理中心拿了信，再到速食店取餐、買烘焙用品、還邊走邊拍101，途中還經過了有很多小孩的公園，「到了工作室之後東西放好，先去洗手間，結果…結果…結果…發現……我的褲襠的拉鏈一直都沒拉起來過！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，施易男表示，因為自己穿的上衣下擺是鬆緊帶設計，導致褲襠完全遮不住，「也就是整個褲子的褲襠都會露出來的意思！真的是～圈圈叉叉叉圈圈～希望沒有嚇到經過的人！我自己是發現真的是快嚇昏了！」

▲施易男分享自己拉鍊沒拉的糗事。（圖／翻攝自Facebook／施易男 Eli Shih）

施易男的分享引網友紛紛笑說「真的換做是我也會覺得超尷尬」、「還是別人沒看到？還是不好意思跟你說？哈哈」、「原來今天在景勤二號公園，三姑六婆在講那個高高帥帥的男生沒有拉拉鏈，就是施老師啊」、「還好你戴口罩應該沒人認出你」。