直擊／中港台巨星齊聚！SJ始源、胡一天來了　陳偉霆超萌對話粉絲嗨翻

記者孟育民／澳門報導

澳門新濠影滙歡慶 10 週年，今（10日）舉辦盛大的《2025 實力派電影盛典》，現場眾星雲集，包括韓團 Super Junior 成員崔始源、陳偉霆、胡一天、惠英紅、任達華、郭采潔、昆凌、袁婭維、余文樂、畢雯珺、李治廷等人，中港台多位知名藝人齊聚一堂，共襄盛舉電影年度盛事。

▲《2025 實力派電影盛典》現場眾星雲集。（圖／記者孟育民攝）

紅毯星光熠熠，現場擠滿前來應援的粉絲。首先亮相的崔始源以一身黑色西裝帥氣登場，粉絲立即熱情告白，大喊「老公！」他也親切揮手回應，紳士魅力滿分。

▲始源親切揮手。（圖／記者孟育民攝）



因《許我耀眼》人氣再度攀升的陳偉霆，則以黑色斗篷造型帥氣現身。他剛向全場問好，下一秒便露出靦腆笑容貼心關心大家「吃飯了沒」，還自嘲：「我還沒吃，我等一下進去吃！吃飯就不帥，會腫！」真性情一如既往。他在現場也大方替粉絲簽名、有求必應、來者不拒，展現超強寵粉力。

▲陳偉霆相當寵粉。（圖／記者孟育民攝）

曾是飛輪海成員的吳尊亮相亦話題不斷。主持人唐九州見到本尊立刻告白是「小時候的偶像」，隨後又怕提及敏感詞，急忙補充：「長大後依舊是我的偶像，小時候也沒有多小。」吳尊則高 EQ 回應：「沒關係，我很開心我這個年齡，沒必要覺得自己很年輕。」他也坦言能參與電影盛典非常開心。

▲吳尊狀態依舊。（圖／記者孟育民攝）

▲郭采潔帶著樂團「 Mola Oddity」，今晚將擔任表演嘉賓。（圖／記者孟育民攝）

《2025 實力派電影盛典》於澳門新濠影滙盛大登場，不僅為華語電影界的實力派創作者提供展現成就與才華的平台，更為到場嘉賓打造一場融合視覺、聽覺與情感的感官盛宴。

▲《2025 實力派電影盛典》盛大舉辦。（圖／澳門新濠影匯提供）