爆紅後沉澱一年半　女歌手終結母單卻又痛失父親...心聲全說了

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手JOYCE就以斯耗時一年半，推出首張專輯《才華換桃花》，她以記錄自己從脫離「母胎單身」到面對父親離世，情緒濃度同步灌注作品。發行前夕，她舉辦聽歌會，現場自彈自唱新歌，也笑稱過程像在報告「大學期末作業」。

▲JOYCE就以斯推出專輯《才華換桃花 Talent Flower》。（圖／放飛音樂提供）

在爆紅歌曲〈都是weather你〉後，她正式以專輯揭示「把桃花換成才華」的人生命題。她自封「純愛戰士」，並喊出「吉他復興運動」，希望重新喚醒大眾對木吉他音色的愛。專輯更集結李權哲、雷擎、黃瑞克等合作，激盪多元聲響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

JOYCE就以斯談到，自己最重要的作品是21歲寫下的〈你說話的聲音好細〉，象徵她正式踏上做專輯之路；而在父親離世後誕生的〈不怕孤寂〉，則成為療癒自己情緒最低點的作品，她形容那是「悲傷也值得被紀錄」的證明。

作品最後以〈花瓣〉作結，由木吉他與頌缽聲收束情緒，為旅程畫下柔軟句點。《才華換桃花》集合多位音樂人參與製作，融入Indie Pop、R&B、Chamber Folk等質地，她期盼能陪伴聽者在低潮、快樂、勇敢與失落裡前行。