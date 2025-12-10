ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳晨威啾啾火速登記結婚！
超商連5天「買1送1」懶人包
《暴君的廚師》李彩玟台北見面會突喊卡
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

葉子誠 河北彩伽 李進良 一隻阿圓 孫協志 峮峮 朱孝天 龔琳娜

爆紅後沉澱一年半　女歌手終結母單卻又痛失父親...心聲全說了

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手JOYCE就以斯耗時一年半，推出首張專輯《才華換桃花》，她以記錄自己從脫離「母胎單身」到面對父親離世，情緒濃度同步灌注作品。發行前夕，她舉辦聽歌會，現場自彈自唱新歌，也笑稱過程像在報告「大學期末作業」。

▲▼JOYCE就以斯《才華換桃花 Talent Flower》。（圖／放飛音樂提供）

▲JOYCE就以斯推出專輯《才華換桃花 Talent Flower》。（圖／放飛音樂提供）

在爆紅歌曲〈都是weather你〉後，她正式以專輯揭示「把桃花換成才華」的人生命題。她自封「純愛戰士」，並喊出「吉他復興運動」，希望重新喚醒大眾對木吉他音色的愛。專輯更集結李權哲、雷擎、黃瑞克等合作，激盪多元聲響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

JOYCE就以斯談到，自己最重要的作品是21歲寫下的〈你說話的聲音好細〉，象徵她正式踏上做專輯之路；而在父親離世後誕生的〈不怕孤寂〉，則成為療癒自己情緒最低點的作品，她形容那是「悲傷也值得被紀錄」的證明。

作品最後以〈花瓣〉作結，由木吉他與頌缽聲收束情緒，為旅程畫下柔軟句點。《才華換桃花》集合多位音樂人參與製作，融入Indie Pop、R&B、Chamber Folk等質地，她期盼能陪伴聽者在低潮、快樂、勇敢與失落裡前行。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

JOYCE就以斯

推薦閱讀

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

14小時前

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

13小時前

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

14小時前

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

12/9 15:32

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

13小時前

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

14小時前

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

12/9 21:28

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

12/9 11:56

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

12/9 15:52

李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！

李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！

12/9 20:29

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

12/9 11:25

《暴君》李彩玟不來了！台北見面會突喊卡　主辦曝原因全額退票

《暴君》李彩玟不來了！台北見面會突喊卡　主辦曝原因全額退票

7小時前

熱門影音

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！
李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿
阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉

阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉
粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

看更多

【穿亡子衣出庭】高醫大生遭酒駕撞死！主播父淚訴：沒機會再愛他了

即時新聞

剛剛
剛剛
36分鐘前20

小嫻升大二「期末考自信應考」　感性告白：當學生是件幸福的事

52分鐘前0

爆紅後沉澱一年半　女歌手終結母單卻又痛失父親...心聲全說了

1小時前0

直擊／中港台巨星齊聚！SJ始源、胡一天來了　陳偉霆超萌對話粉絲嗨翻

1小時前24

黃明志口頭保釋期再延到明年1月！　光頭謎樣自拍遭流出

1小時前40

苗栗縣府罰人人犬舍480萬　米可白抗議喊話縣長：一條命只值1萬5？

1小時前12

啾啾閃嫁陳晨威「球衣背號藏巧合」　她羞喊：光速神威不是叫假的

1小時前1

宇宙人小巨蛋剩10天開唱還要做專輯　團員認：腦袋已當機

1小時前12

港劇《尋秦記》時隔25年推續作　古天樂「買版權」找原班人馬回歸

1小時前10

韓啦啦隊女神曝「父罹癌剛動完手術」　堅強喊話：我要更努力賺錢

2小時前0

才剛唱一夜情　HowZ新歌又談第三者：不見得是最無辜的人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！
    14小時前1423
  2. 球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！
    13小時前1816
  3. 小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討
    14小時前2827
  4. 快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲
    12/9 15:322612
  5. 25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話
    13小時前61
  6. 「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！
    14小時前1822
  7. 河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！
    12/9 21:28307
  8. 五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！
    12/9 11:561418
  9. 一隻阿圓「上半身全透視」！
    12/9 15:5242
  10. 李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！
    12/9 20:2981
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合