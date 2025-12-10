人夫陳隨意遭美魔女歌手熊抱緊貼！　導演看不下去...片場直接開罵

記者蔡琛儀／台北報導

美魔女歌手談詩玲推出與「總舖師歌手」陳隨意的新歌〈神鵰俠侶〉，正式成為三立八點戲劇《百味人生》片頭曲，MV導演以AI動畫搭配真人實拍，營造如夢似幻的劇情感，沒想到她和陳隨意一見面就被要求演親密戲，熟悉反而難入戲，笑場連連，導演甚至急到發火。

▲▼ 談詩玲、陳隨意在〈神鵰俠侶〉MV中的AI特效造型。（圖／豪記提供）

這次她挑戰高音域，錄音當天還因感冒咳不停，只能含著喉糖硬撐，製作人更要求用真高音直上。新歌找來同門陳隨意合唱，兩人皆屬中低音，對唱形成衝突與張力，她形容自己的強勢感對比他暖男特質，「第一次合作就擦出火花」。

MV拍攝同樣不輕鬆，談詩玲笑說其中一場要主動從陳隨意背後熊抱的戲，剛開始很不好意思的有距離熊抱，讓導演傻眼斥責不入戲，要求她整個人貼上去的攬牢牢緊貼，最後只能豁出去，坦言緊張到全身僵硬，還怕老公介意，結果老公淡定回應「這不就是演戲嗎！」陳隨意也不敢造次，「談詩玲緊張到手發抖，顫抖的手撫摸我的嘴與眼睛，像拍驚悚片，我都被嚇到心跳加速，想立即逃脫，搞得我比她還緊張啦！」

▲ 談詩玲、陳隨意合唱新歌〈神鵰俠侶〉。（圖／豪記提供）

談詩玲對AI版俠女造型大讚滿意，自曝現實生活也常替弱勢出頭，路上遇見鄰居虐狗曾直接怒喝制止，甚至為遭誤罵的長輩討公道，自稱「天生俠女個性」，希望將正義精神貫徹到底。