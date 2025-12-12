ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
微短劇贏在不說教！圈內人爆製作秘辛
女生必看「低成本富養自己」好習慣
曾勇敢揭邪教惡行！女星產房淚崩生娃
金馬62最佳劇情片《大濛》票房破3千萬　壓抑時代見證人性善良面

文／人物誌

臺灣時代劇情片《大濛》，在剛落幕的第62屆金馬獎奪得四個獎項，分別是「最佳劇情片」、「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」，再加上獲得觀眾票選最佳影片，絕對是本屆最具話題性的作品。隨著電影於11月27日於全臺各大戲院上映，有著金馬光環加持，使北市影廳黃金時段幾乎售罄、僅剩零星座位，出現國產電影少有的觀影熱潮。

▲《大濛》在第62屆金馬獎奪得四個獎項。（圖／《大濛》劇照，下同）

金獎導演陳玉勳擔任導演、編劇，以詼諧筆觸包裝沉默時代的壓抑悲歌

導演、編劇由曾執導《消失的情人節》獲獎無數的陳玉勳擔綱，擅以詼諧筆觸包裝現實殘酷，用15歲少女的角度呈現白色恐怖對歷史的撕裂；主要演員的部分，由《美國女孩》方郁婷、《濁水漂流》柯煒林、《女孩》9m88擔任主演，再加上陳以文、劉冠廷、林美秀、宋芸樺……星光熠熠的客串陣容，從劇情到卡司無不給臺灣電影迷帶來驚喜。

民國43年，臺灣正處於白色恐怖的高峰期，整體社會充滿了壓抑、恐懼的氛圍，居住在嘉義的15歲少女「阿月」（方郁婷飾），因聽聞敬愛的兄長在臺北遭槍決，決定帶著微薄的存款獨自搭車北上，只為將其遺體帶回家。阿月因涉世未深，一到臺北便落入壞人圈套，慶幸三輪車伕「趙公道」（柯煒林飾）及時救助才脫險；滿口粗話、心地善良的趙公道同情阿月的遭遇，決定出手幫助，為其尋兄之旅貢獻一己之力。

方郁婷為說台語費盡苦心，陳以文出演國民黨特務還原對權威的恐懼

方郁婷出演以台語為母語的鄉村姑娘，對美國出生、就讀美國學校的她，必然是件挑戰，為了流利說出台語、臺灣國語口音，更是特地上語言課、苦記羅馬拼音。主演群之外最讓觀眾留有印象的，必然是陳以文飾演的國民黨特務「范春」，在電影擔任主要反派的陳以文，斯文沉靜卻心懷惡意的演出方式，儼然把當時民眾畏懼、厭惡有權人士的情緒，忠實地透過銀幕傳染予觀眾，舉手投足無不令人汗毛直豎。

「大濛」即是台語「罩雺」（Tà-bông）的發音，為濃霧之意，而這部電影多次談到小水滴變成雲、霧的故事，旨在描繪那些構成時代背景的無名人物；每個人存在於世的任務，正是為了構成你我眼中的風景，水滴能夠化成雲點綴一片藍天，也可能是在清晨逐漸消散的霧，而那些在悲劇時代昂首闊步或艱苦爬行的各類人們，同是水滴卻是見證截然不同的景色。

陳玉勳導演在映前訪談中提到「電影許多問題並沒有直白解答，只能留給觀眾去思考。」在對歷史解讀各有主張的臺灣，白色恐怖期間的真摯人情，或許才是超越對錯，指引時代過客踏上正途的明燈。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷居酒屋打工淚揭真相

以為會醒過來...賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導再揭「外洩關鍵」：不是修電腦

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

快訊／胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」　當場被打臉尷尬過程曝

黃安返台開車滑手機「聽自己導航」　開箱32年賓士曝車牌8888

陳漢典、Lulu世紀婚禮倒數！　他無預警認了：現在是一家三口

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」　親列3點揭不發工作照原因

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

獨家／辛龍復出終於露面尾牙場　臉書劉真照片全刪只留任賢齊原因曝

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

胡瓜力邀77歲余天復出　看一次少一次

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

