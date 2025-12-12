金馬62最佳劇情片《大濛》票房破3千萬　壓抑時代見證人性善良面

文／人物誌

臺灣時代劇情片《大濛》，在剛落幕的第62屆金馬獎奪得四個獎項，分別是「最佳劇情片」、「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」，再加上獲得觀眾票選最佳影片，絕對是本屆最具話題性的作品。隨著電影於11月27日於全臺各大戲院上映，有著金馬光環加持，使北市影廳黃金時段幾乎售罄、僅剩零星座位，出現國產電影少有的觀影熱潮。

▲《大濛》在第62屆金馬獎奪得四個獎項。（圖／《大濛》劇照，下同）

金獎導演陳玉勳擔任導演、編劇，以詼諧筆觸包裝沉默時代的壓抑悲歌

導演、編劇由曾執導《消失的情人節》獲獎無數的陳玉勳擔綱，擅以詼諧筆觸包裝現實殘酷，用15歲少女的角度呈現白色恐怖對歷史的撕裂；主要演員的部分，由《美國女孩》方郁婷、《濁水漂流》柯煒林、《女孩》9m88擔任主演，再加上陳以文、劉冠廷、林美秀、宋芸樺……星光熠熠的客串陣容，從劇情到卡司無不給臺灣電影迷帶來驚喜。

民國43年，臺灣正處於白色恐怖的高峰期，整體社會充滿了壓抑、恐懼的氛圍，居住在嘉義的15歲少女「阿月」（方郁婷飾），因聽聞敬愛的兄長在臺北遭槍決，決定帶著微薄的存款獨自搭車北上，只為將其遺體帶回家。阿月因涉世未深，一到臺北便落入壞人圈套，慶幸三輪車伕「趙公道」（柯煒林飾）及時救助才脫險；滿口粗話、心地善良的趙公道同情阿月的遭遇，決定出手幫助，為其尋兄之旅貢獻一己之力。

方郁婷為說台語費盡苦心，陳以文出演國民黨特務還原對權威的恐懼

方郁婷出演以台語為母語的鄉村姑娘，對美國出生、就讀美國學校的她，必然是件挑戰，為了流利說出台語、臺灣國語口音，更是特地上語言課、苦記羅馬拼音。主演群之外最讓觀眾留有印象的，必然是陳以文飾演的國民黨特務「范春」，在電影擔任主要反派的陳以文，斯文沉靜卻心懷惡意的演出方式，儼然把當時民眾畏懼、厭惡有權人士的情緒，忠實地透過銀幕傳染予觀眾，舉手投足無不令人汗毛直豎。

「大濛」即是台語「罩雺」（Tà-bông）的發音，為濃霧之意，而這部電影多次談到小水滴變成雲、霧的故事，旨在描繪那些構成時代背景的無名人物；每個人存在於世的任務，正是為了構成你我眼中的風景，水滴能夠化成雲點綴一片藍天，也可能是在清晨逐漸消散的霧，而那些在悲劇時代昂首闊步或艱苦爬行的各類人們，同是水滴卻是見證截然不同的景色。

陳玉勳導演在映前訪談中提到「電影許多問題並沒有直白解答，只能留給觀眾去思考。」在對歷史解讀各有主張的臺灣，白色恐怖期間的真摯人情，或許才是超越對錯，指引時代過客踏上正途的明燈。

