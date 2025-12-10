串流收視週榜／《人浮於愛》結局大灑狗血！　朴敘俊新劇重逢初戀

記者陳芊秀／綜合報導

2025年已經來到最後一個月，眾多熱劇邁入完結高潮！台劇《人浮於愛》已於本月6日播出大結局，連續6週在公視+霸榜第一；另外公視人生劇展《祝你下輩子開心》結合奇幻元素掀起迴響。韓劇則是男神朴敘俊的《等待京道》；日劇黑馬《有本事換你來做啊！》完結前已衝上串流平台年度收視前10名。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

大結局超灑狗血《人浮於愛》

▲《人浮於愛》結局引發討論。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台劇《人浮於愛》描述兩個女性各自經歷的愛情，劇情高潮迭起被形容比八點檔還狗血，而完結篇更是上演車禍、跳崖的情節，被PTT網友形容「花系列+玫瑰銅鈴眼」。而該劇改編自侯文詠於2017年創作的同名小說，原著結局與劇版不同但同樣虐心，目前劇集在公視+連續6週收視第一，在iQIYI、MyVideo也在收視前3名內，緊接著Netflix也上架該劇。

《祝你下輩子開心》殯儀館遇見小女孩靈魂

▲《祝你下輩子開心》故事打動人心。（圖／翻攝自臉書）

公視人生劇展《祝你下輩子開心》由侯彥西主演，描述大體修復師獨自照顧失智母親，某日在殯儀館遇見一個女童的靈魂，且女童的遺體無人認領，在修復過程中，男主角與小女孩展開一段療癒的旅程。故事在奇幻元素包裝下，描述失智、長照、家暴等社會議題，儘管有觀眾直呼沉重，但特殊的劇情線引發觀眾好奇，在公視+上線3週，已經連續2週收視第2名，僅次於熱播的《人浮於愛》。

AAA 2025在高雄

▲AAA 亞洲明星盛典高雄舉行。（圖／翻攝自韓網）

南韓大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA 亞洲明星盛典）」今年適逢10周年，特地來到高雄舉行，集結演員、偶像等超大卡司都造訪台灣，讓全台粉絲嗨翻。節目在LINE TV也登上收視冠軍寶座。

朴敘俊《等待京道》

▲朴敘俊新劇重逢初戀。（圖／翻攝自韓網）

南韓男神朴敘俊繼2023、2024年主演《京城怪物》後，今年再度推出新劇《等待京道》，搭檔戲外小11歲的新人女星元志安。故事描述娛樂記者在報導醜聞時，意外發現醜聞主角的妻子是自己的初戀女友，他在劇中挑戰20歲、28歲、38歲不同人生階段的角色，且角色年齡相差快20年，他主動提出想親自詮釋，劇集在Hami Video上線首週，排名平台第8名。

黑馬日劇《有本事換你來做啊！》

▲《有本事換你來做啊！》結局收視創新高。（圖／翻攝自X）

夏帆、竹內涼真雙主演的日劇《有本事換你來做啊！》於昨日（9）播出大結局。該劇在日本創下破552萬播放量，刷新TBS電視台歷史紀錄。竹內涼真飾演價值觀頑固的「化石男」，夏帆飾演凡事吞忍的「忍耐女」，故事描述這對交往多年的情侶分手後，各自成長的過程，播出以來在日本、台灣都掀起討論熱潮，12月9日大結局收視率高達8.7%，而在完結前，該劇已經登上friDay影音2025年度收視第10名，且連續9週KKTV收視第一，成績傲人。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／不只台灣《動物方城市》霸榜全球第一

▲Disney+台灣前3強《動物方城市》佔2名。（圖／翻攝自臉書、Disney+）

friDay影音／《模範計程車3》連3週第一

▲friDay影音收視週榜（12/1-12/7）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《等待京道》上線首週第8

▲Hami Video收視週榜（12/1-12/7）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《大生意人》榜3衝上榜1、短1《傅先生的小作精》

▲iQIYI收視週榜（12/1-12/7）。（圖／iQIYI提供）



▲iQIYI短劇收視週榜（12/1-12/7）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／《有本事換你來做啊！》連9週冠軍

▲KKTV收視週榜（12/1-12/7）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／大家都在看AAA

▲LINE TV收視週榜（12/1-12/7）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《大生意人》奪冠擠下《監所男子囚生記》

▲MyVideo收視週榜（12/1-12/7）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《一吻爆炸》重返冠軍寶座

▲Netflix收視週榜（12/1-12/7）。（圖／Netflix）

公視+／《人浮於愛》霸榜6週

▲公視+收視週榜（12/1-12/7）。（圖／公視+提供）