63歲陳雷太狂！　開唱秀「一字馬+翻跟斗」全場看呆了

▲ 陳雷「歡喜就好」巡演全面升級。（圖／慕陸國際HiendAsia 提供）

記者翁子涵／台北報導

63歲台語歌王陳雷近來睽違18年重返新加坡開唱，這回特別為了全新巡演《陳雷歡喜就好2025演唱會》親自擔任創意總監，他不僅化身唱跳歌手熱歌勁舞，更在舞台上大展招牌一字馬、翻跟斗特技，讓全場嗨翻尖叫連連，他自曝這些特技其實都是自己無師自通，「因為小時候頑皮愛玩，久而久之就學會了！」為此他還特別跑健身房運動操體能，「就是要天天拉筋做暖身啦！都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 陳雷邀兒孫上台「三代同堂」。（圖／慕陸國際HiendAsia 提供）



陳雷更在演唱會上更準備了一段感性驚喜，特別一口氣把兒子、孫子全請上台擔任彩蛋嘉賓跟歌迷熱絡互動，外貌體態維持凍齡的他還被歌迷稱讚說「像是大哥帶著弟弟出場！」他笑說：「都來到新加坡見老朋友了，當然要讓大家看看我兒子孫子的真面目！」而這也是陳雷祖孫「三代同堂」的畫面首次在海外舞台上呈現，可說別具意義。

▲ 陳雷翻跟斗展特技。（圖／慕陸國際HiendAsia 提供）

而相隔近20年重返新加坡演出，陳雷再度感受到當地歌迷的熱情，他笑說演出當晚彷彿時光倒轉，「最難忘的就是，我唱完後有送歌迷扇子，結果大家一擁而上衝到舞台前，人山人海，那畫面我到現在都忘不了！」陳雷坦言十分珍惜現在每一次能站上舞台的機會，「因為現在年紀有了，趁這個身體還能唱的時候就多跑幾個城市，也要好好珍惜跟歌迷相處了時光，現在講真的，看一次就少一次。」

他也不忘以朋友般誠懇語氣提醒歌迷：「大家一定要照顧好自己的身體，人生真的很無常，平安快樂最重要。」問及預計何時能唱回台灣再次攻蛋？陳雷鬆口表示：「如果有機會能再第二次 攻蛋，當然一定會把握！但只要時間及狀況允許，也不一定要去小巨蛋唱歌，北流、高流也都不排斥。」

