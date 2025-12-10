孫盛希傲登韓國音樂節目！　成華語歌手第一人

▲孫盛希成為首位登上韓國知名音樂平台 dingo Music 指標系列節目的華語歌手。（圖／截自dingo）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后孫盛希近來成為首位登上韓國知名音樂平台 dingo Music 指標系列節目〈Killing Voice〉與〈TEXTED〉的華語歌手，正式打開國際舞台，節目播出後，引發海內外樂迷熱烈討論，也讓孫盛希的音樂旅程再次寫下全新里程。

▲孫盛希展現歌唱實力。（圖／截自dingo）



談起錄製心情，孫盛希分享：「能在韓國用我的語言和作品被聽見，是非常難得的時刻。」她也透露未來將持續拓展海外企劃，包含舞台演出與國際合作等，盼讓更多人透過她的作品認識華語音樂的多元樣貌。除此之外，孫盛希也驚喜與創作歌手裘德、鄧杰各別合作歌曲，回想合作趣事，她表示：「裘德個性親切可愛，初次聊天就像認識很久的朋友，我們都有追求作品完美的默契。

孫盛希和鄧杰則已認識六年，〈月光失焦〉是他們的二度合作，「我們像靈魂深夜摯友，就算凌晨三點聊起來總是充滿話題，也很開心能把這樣的情境融入在歌曲裡。」她用「悠閒的週末下午及充滿靈感的深夜」形容這兩首歌，期盼能溫暖陪伴大家，同時也象徵她音樂能量的延伸與交流。

孫盛希年末演出不間斷，12月12日她將參加「漂遊者森林音樂祭」，將帶來平時較少演唱的歌曲，跨年則受邀在「大新竹跨年晚會」演出，她也透露已規劃明年上下半年主要計畫，「很多歌迷敲碗專輯，雖然短期內應該不會以專輯形式推出；但希望能去更多城市巡演，見到世界各地的歌迷。」

