12月14日星座運勢／巨蟹獲有力人士助攻！ 雙魚解開誤會
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：指揮權限增加
感情：自然成功結緣
財運：投機希望略增
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：與同事有默契
感情：談情說愛日子
財運：投資眼光精準
幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：靈感創意不斷
感情：發展一段戀情
財運：把握分析投資
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：受到主管認同
感情：親切態度待人
財運：適合與人合資
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：得到上級共鳴
感情：異性緣超級旺
財運：平衡購物支出
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：獅子
處女座 ♍
工作：得到老闆關愛
感情：體驗別樣愛戀
財運：資金分散投資
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：有力人士幫忙
感情：表白的好日子
財運：懷感恩得好運
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：水瓶
天蠍座 ♏
工作：影響力大提升
感情：桃花旺感情順
財運：理財靜心觀察
幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：誤會解釋清楚
感情：遇到心動對象
財運：獲利應憑實力
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：合夥關係提升
感情：伴侶幽默開朗
財運：獲利效率提高
幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：身份地位提升
感情：打扮性感魅力
財運：投資靜心觀望
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤
射手座 ♐
工作：工作重視細節
感情：有利勇敢示愛
財運：投資理智思考
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
