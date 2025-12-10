25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

記者陳芊秀／綜合報導

以童星起家的馬來西亞男星葉子誠（本名：葉子城）於8日離世，得年25歲，突如其來的噩耗震驚各界。他因演出漫畫改編真人電影《哥妹倆之驚歷48》的「果果」爆紅，且《哥妹倆》原著是當地民眾相當熟悉的漫畫，原作者徐有利發文哀悼，悲痛證實葉子誠是「因病走了」，並曝光兩人最後的對話紀錄，感嘆天妒英才。

▲主演電影《哥妹倆之驚歷48》爆紅的葉子誠離世，得年25歲，噩耗震驚各界。（圖／翻攝自臉書／徐有利）

徐有利在臉書發文難掩悲傷，透露葉子誠「因病走了」，感嘆「走得那麼突然，叔叔真的接受不到」。他翻查兩人最後一次聯繫，是對方發來的祝福，因為他當時準備要接受心臟大手術。對話截圖顯示是2022年，他表示自己狀態是老樣子，反問葉子誠發育了沒？葉子誠幽默回答「我也想發育啊」，他還安慰寫道「放心，快了，就在這1、2年內」，兩人如家人般互動。最後，葉子誠寫下：「有利叔叔，祝你早日康復。」沒想到這句溫暖的祝福，竟成為最後的聯繫。

▲徐有利翻出與葉子誠的最後對話。（圖／翻攝自臉書／徐有利）

徐有利感嘆，電影已經是10年前的事了，雖然相聚短暫，但緣分讓他們相遇，「如今的你，才25歲……天妒英才，實在惋惜。」他哀傷悼念：「你是可愛的孩子，也是好孩子，叔叔知道。你永遠是叔叔心中的真人版果果。」字裡行間流露出不捨。

▲徐有利發文悼念。（圖／翻攝自臉書／徐有利）

而徐有利10日發文，透露昨晚（9）去靈堂悼念葉子誠。文中寫道「沒想到再次相見，竟是在這樣的場合。你媽媽陪伴著叔叔，走到你的身旁。她輕輕俯身對你說：『子城，徐叔叔來看你了。』聽到你媽媽這樣的輕聲呼喚，叔叔更難過……我靜靜看著你，你安詳平靜睡著了。心中的話，只留心裡對你說就好。臨別前，叔叔再次回頭多看你一眼。你笑容可掬，仿佛正向叔叔道別。子城，來生一定要活出最圓滿的一生。」



