Amanda當Lulu伴娘前　搶先預習喜宴習俗

記者葉文正／台北報導

蛇年進入尾聲，公視台語台招牌益智節目「全家有智慧」也迎來激烈複賽，在複賽獲勝的隊伍即可進入決賽爭奪百萬獎金。節目舞台上金鐘演員蘇達、「台版渡邊直美」Amanda（劉紀範）、主播蔡逸帆與知名中醫師陳峙嘉一字排開，各自率領親朋好友希望搶下決賽唯一門票。

▲Amanda開心宣布擔任好友Lulu伴娘，節目也特別針對喜宴出題。（圖／公視台語台）

曾獲金馬、金鐘獎最佳女配角的主持人林美秀，看到蘇達率領公視台語台表演班的年輕演員，特別以前輩身分勉勵他們把握每次上台機會：「未來有很多很棒的戲劇，都需要會講台語的演員演出，大家可以在『全家有智慧』節目上多學台語。」

▲林美秀(右)鼓勵年輕演員勇於表現。（圖／公視台語台）

年輕演員們也沒讓林美秀失望，卯盡全力猜題。在「鬥陣搶擂台」單元，需從圖片尋找線索猜俗語，玨君看到狗狗前面有一盤骨頭，竟然火速猜出「餓狗數想豬肝骨」，意指癩蛤蟆想吃天鵝肉，深藏不露的台語實力連隊友都驚喜不已。害羞的周巧蓉在隊長蘇達鼓勵下猜中「慢牛厚屎尿」。曾柏翔看著題目中兩個黑夜中的人毫無靈感，經過阿松提示仔細看天上，立刻心領神會回答「有時星光有時月光」，比喻風水輪流轉，逆境時看開一點，黑暗很快就會過去。開竅的他接連答對兩題幫助隊伍超前領先Amanda隊。

初賽時在節目中獲得11000元獎金的Amanda（劉紀範），自信十足地說要把獎金帶回家「慢慢哺」。主持人林美秀親切詢問Amanda的媽媽：「上次的獎金有沒有拿到？」媽媽立刻回答：「有！」隊友滿臉懷疑的問：「有嗎？」Amanda露出尷尬笑容澄清：「有啦！有啦！」日前她在社群平台上開心宣布擔任好友Lulu伴娘，節目也特別針對喜宴出題：「辦桌的『菜尾仔』是什麼意思？」只見她與媽媽氣定神閒選擇「剩菜」，顯然對婚禮相關事宜皆瞭若指掌。

正當節目如火如荼進行，一道題目「台北林森北路中的『林森』命名與什麼有關？」卻讓所有參賽隊伍意見分歧，有人選擇「自然景觀」，有人認為是「人名」。多年來活躍於廣播、電視的主持人錢毅選擇「日語五木的意思」，並老實透露年輕時要與朋友去林森北路的ＫＴＶ唱歌，都會用暗號「去五木」相約，聽得懂的人就一起去。為了錢毅婚姻「幸福」著想主持人阿松暖心補充：「這段話最重要的是『年輕的時候』現在沒有啦！」