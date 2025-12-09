李進良愛女Emma「榜首錄取輔大大傳」　首談與小禎年下男友互動！

記者黃庠棻／台北報導

女星小禎（胡盈禎）和前夫李進良育有一個女兒Emma，如今Emma轉眼已是亭亭玉立的18歲少女，甚至踏進演藝圈，在影集《整形過後》獻出演技處女秀，而李進良正好是該戲的顧問。今（9）日她出席《整形過後》首映會訪問，也是她首度正式面對媒體。

▲Emma出席《整形過後》首映會。（圖／記者湯興漢攝）

Emma身為小禎與李進良的愛女，從小到大一舉一動都受到矚目，這次第一次出演戲劇《整形過後》，坦言自己確實有演出興趣來，之後只要有人找她試鏡都不排斥，而目前就讀國際學校的她，被温昇豪爆料已經提早錄取輔仁大學大傳系。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Emma出席《整形過後》首映會。（圖／記者湯興漢攝）

對此，Emma也解釋先前被小禎說「要出國念大學」，後來幾經思考過後，覺得爺爺、奶奶年紀已經大了，想多花一點時間陪伴，直言「出國再緩緩，之後再說」，從小看她長大的温昇豪進一步說道「她錄取輔大大傳還是第一名呢，榜首喔！」語氣相當驕傲。

▲Emma出席《整形過後》首映會。（圖／記者湯興漢攝）

此外，小禎先前大方認愛小7歲廚師男友Alan，Emma也表示自己跟男方關係還算熟，已經有吃過好幾次飯，至於男方被外界說像大谷翔平，她則說道「覺得略像，但也沒有很像」，而談及自己的父親李進良的優點，她思考了一下笑說「爸爸比較浪漫」。

▲Emma出席《整形過後》首映會。（圖／記者湯興漢攝）