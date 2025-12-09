濱崎步澳門演唱會也遭取消！睽違16年亞巡最終場告吹　沉痛致歉粉絲

記者蔡宜芳／綜合報導

日本歌壇天后濱崎步原定於11月29日在上海舉行演唱會，卻臨時遭大陸主辦方取消，最後她仍在無觀眾的情況下，完成了演出，消息引發國際關注。而她9日再度沉痛宣布澳門場也同樣被取消，對於無法舉行巡迴的最後一場演出，感到十分抱歉。

▲濱崎步上月的上海演唱會臨時被取消，但她仍完成演出。（圖／翻攝自Instagram／a.you）

濱崎步自2024年啟動睽違16年的亞洲大型巡演，最終場預計於2026年1月10日在澳門舉行。然而，濱崎步表示，在經過經紀公司與主辦單位多次商談後，因多項因素綜合考量，演唱會被迫取消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲濱崎步在無觀眾的情況下，完成了上海演唱會。（圖／翻攝自Instagram／@a.you）

濱崎步坦言，繼上海演唱會取消後，再次向粉絲公布壞消息，她的內心相當痛苦，「無法將本次深受亞洲各地粉絲支持的巡演，圓滿地帶到最後一場，令我與整個團隊感到非常遺憾與不捨。」她也向一路支持她的粉絲誠摯致歉，承諾未來一定會再次創造與大家見面的機會。

針對已購票的粉絲，濱崎步也給出最新說明。她透露團隊正在全力協調，希望持有上海與澳門兩場門票的粉絲，未來能優先取得預計於2026年舉行的體育館巡演門票，「為了不讓大家的遺憾付諸東流，我們將盡最大努力完成能做的一切。」

▲濱崎步宣布澳門演唱會取消。（圖／翻攝自Instagram／a.you）