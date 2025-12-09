許瑋甯揭第二胎進度！認「有一孕傻3年症頭」　超扯失憶過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星許瑋甯和邱澤2021年宣布結婚，年中平安生下兒子Ian，11月底小倆口在台北文華東方酒店舉辦婚宴，許多藝人朋友受邀參加，現場眾星雲集，到場賓客華麗程度有如三金頒獎典禮。婚禮過後約莫兩個禮拜，許瑋甯首度公開露面，參與舞台劇《那一年，我們下凡》看排記者會。

▲許瑋甯出席《那一年，我們下凡》看排記者會。（圖／記者徐文彬攝）

談到11月底帶著兒子亮相婚禮，許瑋甯笑說「他很淡定、很給面子」，坦言一開始當然會擔心孩子不適應一次見到太多親友，沒想到「表現得很好」，至於身邊親友催生「第二胎」，她也高EQ說道「他們看到小朋友就覺得幸福、開心」，但她與老公邱澤都保持順其自然的狀態，直言「有當然好，想讓寶寶有個伴」。

▲許瑋甯被問第二胎進度。（圖／記者徐文彬攝）

被問到是否有「一孕傻三年」的狀況，許瑋甯坦言「傻」的狀況還好，倒是有一件事常常忘記，連她自己都覺得很扯。原來許瑋甯肚子餓的時候都會點外送，在餐點抵達前會先吃一點麵包墊肚子，沒想到之後就完全忘了自己點過外送這件事。

▲許瑋甯。（圖／記者徐文彬攝）

對此，許瑋甯表示家人看到門口有外送後，都會詢問她是否點了食物，當下她都會斬釘截鐵地回覆「沒有」，直到看到手機顯示外送APP「餐點已抵達」的訊息，才發現原來真的是自己點的，她表示這種狀況發生滿多次的，直呼「這真的是我目前覺得滿扯的事情」。