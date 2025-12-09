虞書欣回來了！新劇《雙軌》爆空降「大樓廣告洩開播日」導演台灣人

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星虞書欣因捲入霸凌及家族財富爭議，短短一個月內掉粉超過百萬，自8月底至今神隱將近4個月，直到12月6日在北京舉辦生日會，逐步要重返螢光幕。而她主演的戲劇一直是收視保證，陸網最新消息指出，她的新劇《雙軌》明日（10）將空降串流平台播出。

▲虞書欣、何與主演的新劇《雙軌》爆空降播出。（圖／翻攝自微博）

據網友曬照透露，《雙軌》的大樓平面廣告、電視牆廣告已經在各地公開，網友指出電視牆廣告已經提及10日播出，同時有人爆料「暫定10號中午12點空降開播」，瞬間掀起外界好奇。

▲《雙軌》大樓電視牆廣告疑似透露播出日。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料《雙軌》12月10日中午開播。（圖／翻攝自微博）



虞書欣過去主演的戲劇都創下收視佳績，新劇《雙軌》改編自晉江文學城作家時玖遠的同名小說，原著獲得8.2分高評價，描述沒有血緣的兄妹的虐戀，被大陸網友稱為「偽骨科」題材。該劇不僅到泰國取景，並找來台灣名導于中中執導，這次搭檔的男主角是何與。

而虞書欣新劇傳出空降，陸網議論是平台擔憂之前的輿論事件影響，需要加快速度播出。另外也有網友推測，「空降」也是一種宣傳手法，能夠火速集中討論熱度。