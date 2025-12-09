《哪吒2》全球票房第一「金球獎0入圍」　陸網怒批：太委屈了！

記者陳芊秀／綜合報導

美國第83屆金球獎入圍名單於美國時間8日晚間揭曉，金球獎被視為奧斯卡風向球，提名名單深受各界關注。而大陸動畫《哪吒2魔童鬧海》高居2025全球票房第一，卻沒有獲得金球獎提名，連新增的「票房成就獎」也沒有入圍，引發陸網議論。

▲《哪吒2》全球票房第一，金球獎卻沒有獲得提名。（圖／翻攝自微博）

《哪吒2》全球票房高達20億美元，原先被大陸民眾期待入圍金球獎，外國媒體也相當好奇提名成績，不過最新入圍名單發表後，不但一項提名都沒有，連金球獎2024年新增的「票房成就獎」，也未能入圍。而本屆「票房成就獎」共有8部電影入圍，包括《F1》、《Kpop 獵魔女團》、《不可能的任務：最終清算》、《罪人》、《凶器》、《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》，還出現目前尚未上映的《阿凡達：火與燼》。

▲金球獎2024年新增「票房成就獎」，提名名單揭曉。（圖／翻攝自微博）

關於《哪吒2》金球獎零提名，陸網有人發文痛批「真的是笑話」，質疑《阿凡達3》根本還沒上映就入圍，《Kpop 獵魔女團》沒上映幾天也入圍，反觀《哪吒2》全球票房第一卻不在提名名單當中，「沒上映的都能提名，全球票房冠軍卻是空氣」。該位網友更直呼「太委屈了」，認為電影上映時天天在破紀錄，全民都去看，但是在海外被當空氣，「就好像人家直接跟你說：你們沒有信譽，我們不相信也不承認你」。

▲《哪吒2》金球獎0提名，大陸網友怒喊太委屈。（圖／翻攝自微博）

而金球獎新增的「票房成就獎」，要獲得提名資格，電影票房必須達到1.5億美元，其中至少有1億美元必須是在美國獲得；或者，必須獲得「由可信賴的業界來源認可、相當等級的數位串流觀看量」。

《阿凡達：火與燼》還沒上映為何可以入圍？據《USA TODAY》報導觀察，11月22日之後上映的電影仍可能入圍「金球獎票房成就獎」，只要其「預估票房表現和／或來自業界認可來源的串流觀看數」達到標準，《阿凡達3》是因為它的票房預期足以符合該獎項的提名。

▲《阿凡達：火與燼》尚未上映，已經入圍金球獎票房成就獎。（圖／迪士尼提供）

《哪吒2》在北美上映期間，票房收入2339.6萬美元。該片在中國大陸票房高達154.46億人民幣，助攻全球總票房高達20億美元。日前傳出該片並未參賽美國奧斯卡。

▲《哪吒2》大陸票房高達150億人民幣。（圖／翻攝自微博）