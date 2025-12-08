傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
傳奇女星雪兒將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

記者蔡宜芳／綜合報導

美國79歲傳奇女星雪兒（Cher）曾經歷過兩段婚姻，她於2022年認愛小40歲的男友亞歷山大·愛德華茲（Alexander Edwards），雖然曾一度分手，但復合後反而更加甜蜜，更傳她將在80大壽時與男方完婚。

▲▼傳奇女星雪兒將嫁小40歲男友。（圖／翻攝自Instagram／Cher）

▲雪兒傳出將和男友亞歷山大於5月完婚。（圖／翻攝自Instagram／Cher）

根據外媒《The Mirror》報導，知情人士透露，目前雪兒已經下定決心要和亞歷山大結婚，時間點預計選在她明年5月具有意義的80歲生日。知情人也強調，雪兒完全不在意與男方之間的年齡差距，雙方也都已經做好相伴一生的準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此前，雪兒在美國晨間節目《CBS Mornings》中受訪時，曾強調自己覺得男友亞歷山大非常帥氣又有才華，讓她相當傾心。至於外界對他們年齡差距的批評，雪兒則說：「他們（網友）又不是活在我的人生中，沒人知道我們之間發生了什麼，我們就是玩得很開心。」她也和亞歷山大的6歲兒子相處得很好。

▲▼傳奇女星雪兒將嫁小40歲男友。（圖／翻攝自Instagram／Cher）

▲雪兒和男友經常在各大時尚活動上同進同出。（圖／翻攝自Instagram／Cher）

雪兒在1964年嫁給歌手桑尼·波諾（Sonny Bono），育有從女兒身變為男人的兒子查兹·波諾（Chaz Bono），雪兒還曾為兒子變性一事挺身而出。她在1975年6月26日第一段婚姻離婚正式生效後四天，就立刻和歌手葛雷格·奧爾曼（Gregg Allman），隔年迎來兒子伊利亞·布魯·奧爾曼（Elijah Blue Allman）。

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

