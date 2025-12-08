壞特遭霸凌曝光悲慘童年！　被惡作劇丟鞋、留腳印：提心吊膽度過

▲壞特推出新專輯。（圖／壞特工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

壞特推出新專輯《界線 Boundary》，以九首歌曲紀錄她從「怕被討厭」到敢於說「不」的心路歷程。壞特坦言，這張專輯的誕生，是她重新理解自我、看清界線、並試著在關係裡活得更自由的重要里程碑。整張專輯更由她全程參與創作、製作及企劃，讓她從中獲得更大的能量。壞特分享：「當我不再把安全感寄託在別人身上，才發現力量和愛一直在我自己身上。」

▲壞特的靈性旅程成新專輯靈感來源。（圖／壞特工作室提供）



壞特分享童年就面對老師們龐大的期待及壓力，無論是經歷老師的體罰與責備，或者批評與否定，都讓她長期活在害怕犯錯的壓力裡。她說：「那時候很習慣自我檢視，怕說錯話，也開始學會忍。從小界線就很模糊，讓我長大後遇到問題會迴避、情緒不說，一直壓著。」童年裡她還曾被同學丟掉鞋子、課桌上發現被惡作劇留下的腳印等，她雖會反擊，但多數時間都在提心吊膽中度過。

其中專輯收錄的〈Namaste〉是一首她寫給女性，也寫給自己的歌，壞特笑說：「雖然歌聽起來蠻柔，但這首歌是希望女生兇起來也沒關係。」她形容這首歌像是把「不能反抗的牢籠打破、把繩索剪斷」，面對外界批評時保持平靜，同時也開始打破枷鎖。今年嘻哈圈爭議事件爆發時，她選擇站出來發聲，表示那種不舒服的感覺與界線被踩過的感受，讓她回想起童年的壓抑，讓她意識到必須用自己的方式發聲：「我知道講了會被罵，但我選擇用自己的方式平靜地說。」

專輯發行前夕，壞特將「療癒」與「音樂」結合，舉辦一場「私人活動」這一切源於壞特多年前面臨情緒壓力時的探索，她透露約五年前開始接觸各種方式，從寺廟、佛法，到催眠...等，都曾接觸，也嘗試到海邊衝浪：「那段時間狀態很痛苦，回家會突然恐懼，不知道怎麼和自己相處。」後來她透過打坐、內觀，甚至曾在寺廟靜修十幾天，才慢慢把累積的情緒排出，逐漸找回開心的能力。

