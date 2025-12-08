ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

大巨蛋最後一天趕上！周覓：沒SJ-M就沒我
星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一
「樂天韓援三本柱」恐只剩廉世彬
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳淡如 周杰倫 阿信 家寧 尼克 貝童彤 張員瑛 舒華

啦啦隊IU確定來台！崔洪邏加盟洋基　攜手睦那京、李素敏組「最強三本柱」

記者孟育民／台北報導

洋基工程籃球隊近期話題持續延燒，在「洋基女孩」決選會售票秒殺後，外界最關注的第三位韓籍成員今日正式揭曉。官方於社群平台公開加盟影片，宣布韓國職棒樂天巨人高人氣啦啦隊成員崔洪邏加入，與睦那京、李素敏組成全新「洋基三本柱」，韓援陣容完美誕生。

▲▼「啦啦隊IU」崔洪邏來台了 。（圖／洋基工程提供）

▲「啦啦隊IU」崔洪邏來台了 。（圖／洋基工程提供）

有「啦啦隊的IU」之稱的崔洪邏，以甜美清新的外貌、酷似南韓歌手 IU 的氣質深受粉絲喜愛，在韓國與台灣皆擁有亮眼人氣與穩定粉絲支持。今年 2 月她隨 WBCQ 來台時，曾被問到是否會來台發展，當時她否認，而如今驚喜加盟也掀起討論。對於決定加入洋基的契機，她透露：「洋基展現了很高的誠意，加上隊友睦那京的推薦，促成她決定來台發展。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「啦啦隊IU」崔洪邏來台了 。（圖／洋基工程提供）

▲崔洪邏外型甜美 。（圖／翻攝自崔洪邏IG）

隨著三位韓籍成員到位，洋基女孩將展開集訓，並預計於洋基工程籃球隊成軍後的首個主場週亮相。球迷引頸期盼的首次登場將於12月27日至28日 在新竹市立體育館舉行，屆時將帶來更精彩的舞台內容與現場應援。

因主場購票反應熱烈、球迷需求踴躍，洋基工程籃球隊同步宣布加開主場兩側的「方舟席」應援站位，讓更多球迷能近距離感受洋基女孩的魅力。洋基工程籃球隊表示，女孩補強仍未完全結束，球隊期望透過多元化的應援文化、跨國交流與多國成員的魅力，打造更具活力、更具國際特色的主場氛圍，歡迎球迷一起見證洋基工程籃球隊全新賽季的啟航。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

崔洪邏IU洋基女孩啦啦隊IU啦啦隊睦那京李素敏洋基三本柱

推薦閱讀

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

6小時前

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

22小時前

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

6小時前

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

12/7 11:57

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

5小時前

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

18小時前

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

5小時前

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

3小時前

才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束　「新城市開啟新生活」

才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束　「新城市開啟新生活」

3小時前

張柏芝出庭情緒崩潰！　驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼：全是假的

張柏芝出庭情緒崩潰！　驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼：全是假的

2小時前

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

17小時前

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

10小時前

熱門影音

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～
AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大

AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字

AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字
AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味

AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉
演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了
AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」

AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」
周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

看更多

惠利許願來台喝珍奶 　一到高雄直呼：好熱！

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

《黑白原來是真的》4帥甜炸重現「禁忌陽台親密戲」

29分鐘前10

黃國倫犯錯寫悔過書「滿滿一疊全親筆」！　寇乃馨堅決不讓步原因曝光

38分鐘前0

哈孝遠瞞空姐妻「偷收岳母66萬支票」！　瑄瑄得知殘忍真相爆氣變臉　

41分鐘前622

朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水

47分鐘前0

爸媽放風去狂歡！賈永婕把小孩丟給小S　回家發現「規矩全破了」

1小時前0

陸「1818名明星網紅」遭追殺查稅！討回65億稅款　全是年收破400萬人士

1小時前20

身體一半都是腿！22歲櫻花妹「零修圖自拍照」太狂…網驚：不科學

1小時前57

啦啦隊IU確定來台！崔洪邏加盟洋基　攜手睦那京、李素敏組「最強三本柱」

1小時前21

本土劇男星信用卡遭盜刷！睡前滑手機「7分鐘跳多筆通知」曝解法

1小時前0

訪／大巨蛋最後一天趕上！周覓曾居台灣「幸福度90」：沒SJ-M就沒我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻
    6小時前3036
  2. AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光
    22小時前2233
  3. 富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男
    6小時前2415
  4. 台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟
    12/7 11:576446
  5. 快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕
    5小時前4019
  6. 吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
    18小時前3421
  7. 小煜離婚最後一次放閃在7月！
    5小時前1413
  8. 小煜結束5年婚姻！
    3小時前2612
  9. 才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束
    3小時前86
  10. 張柏芝出庭情緒崩潰！驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼
    2小時前87
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合