本土劇男星信用卡遭盜刷！睡前滑手機「7分鐘跳多筆通知」曝解法

記者陳芊秀／綜合報導

本土劇男星田家達近日發長文，透露信用卡遭不明人士盜刷！他表示某日深夜準備入睡前，順手查看了下電子郵件信箱，赫然發現銀行跳出多筆消費通知，顯示在半夜12點於日本亞馬遜連續刷卡。他震驚：「我根本沒有在日本刷卡，也沒用過日幣消費啊！」同時公開完整的處理細節，提醒大眾不要上當。

▲田家達半夜睡前滑手機，竟發現簡訊刷卡通知，驚覺信用卡遭盜刷。（圖／翻攝自臉書）

田家達還原過程，12月6日下午先去打球、晚上直播3小時，原本打算要早點入睡，為了整理音樂歌曲，順手打開電子郵件信箱。沒想到剛好看到銀行寄來的消費通知，第一筆發生在凌晨12點整，金額約台幣1819元（8964日圓），起初以為是訂閱費用，不料4分鐘後又跳出第二筆消費通知，約台幣3516元（17321日圓），且商店名稱皆為「AMAZON CO JP」。他驚覺：「有人正在盜刷我的信用卡！」加上自己根本沒在日本消費，短短幾分鐘內被連刷多筆，嚇得瞬間清醒，直接從床上跳起來找信用卡並立刻打電話給銀行。

經過田家達與銀行客服核對資料後，確認非本人授權交易無須負擔費用，並立即協助停卡換新。他事後查詢才得知，詐騙集團通常會在凌晨先進行小額試刷，若銀行未攔截，後續就會進行大筆盜刷。所以他如果當時沒有注意到刷卡簡訊，隔天一早卡片可能已經被刷爆。他表示這類盜刷往往源於商家資料庫被駭或卡號外洩，非民眾操作失誤所致，因此呼籲大家若發現可疑交易，「再晚都要確認，一定要立刻打給銀行」。

▲田家達7分鐘內收到多則郵件通知刷卡。（圖／翻攝自臉書）

貼文曝光後引發熱烈迴響，不少網友紛紛留言感謝提醒。有網友道出慘痛經驗，「我也有遇到過半夜被盜刷信用卡，早上起來後才發現，就馬上在網路銀行App按「冒用交易」，然後趕快去銀行辦停用換新！詐騙真的很可惡！！！」還有網友感謝留言：「這真的是很重要的資訊~一切都要小心防範，詐騙總是無孔不入。」更有人分享自己的處理經歷，「我前兩個月也是發現有被盜刷斗音加值，當下趕快通知銀行，我沒有刷卡，為什麼信箱收到我有刷卡記錄，還好我有先電話通知銀行，後來也有把盜刷的費用還到我的帳戶。」眾人皆認同田家達的呼籲，強調遇到可疑交易必須馬上請銀行停卡止付，才能保護財產安全。