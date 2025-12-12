12月12日星座運勢／處女正財收入豐！水瓶投資達願 射手單身多奇緣
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：虛心耐心聽教
感情：注意自己形象
財運：投資達成所願
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：虛心檢討改進
感情：冷靜帶來桃花
財運：生活開銷減少
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：和長輩們交流
感情：注重自身形象
財運：前期投資回報
幸運色：白色
貴人：處女
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：提升工作效率
感情：桃花旺快行動
財運：充實自己知識
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：金牛
金牛座 ♉
工作：自我管理時間
感情：好情緒好桃花
財運：研究投資理財
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：多與同事合作
感情：曖昧者好桃花
財運：豐厚正財收入
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：交流獲得益處
感情：有利愛情爭取
財運：買到折扣商品
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：適合推行計劃
感情：助人為樂善報
財運：投資自我判斷
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：凡事親力親為
感情：形象招來桃花
財運：獲利略有賺頭
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：工作中獲靈感
感情：認識心儀對象
財運：財務收支平衡
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：赴約累積人脈
感情：愛情大有所獲
財運：開源的企圖心
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：牡羊
射手座 ♐
工作：建立積極文化
感情：單身者多奇緣
財運：財氣穩定得財
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
