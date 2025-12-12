ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
12月12日星座運勢／處女正財收入豐！水瓶投資達願　射手單身多奇緣

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：虛心耐心聽教

感情：注意自己形象

財運：投資達成所願

幸運色：亮紅色

貴人：水瓶

小人：雙子

雙子座 ♊

工作：虛心檢討改進

感情：冷靜帶來桃花

財運：生活開銷減少

幸運色：黃色

貴人：魔羯

小人：天秤

天秤座 ♎

工作：和長輩們交流

感情：注重自身形象

財運：前期投資回報

幸運色：白色

貴人：處女

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：提升工作效率

感情：桃花旺快行動

財運：充實自己知識

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：金牛

金牛座 ♉

工作：自我管理時間

感情：好情緒好桃花

財運：研究投資理財

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

處女座 ♍

工作：多與同事合作

感情：曖昧者好桃花

財運：豐厚正財收入

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：交流獲得益處

感情：有利愛情爭取

財運：買到折扣商品

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：魔羯

天蠍座 ♏

工作：適合推行計劃

感情：助人為樂善報

財運：投資自我判斷

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：獅子

雙魚座 ♓

工作：凡事親力親為

感情：形象招來桃花

財運：獲利略有賺頭

幸運色：橙色

貴人：天蠍

小人：處女

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：工作中獲靈感

感情：認識心儀對象

財運：財務收支平衡

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

獅子座 ♌

工作：赴約累積人脈

感情：愛情大有所獲

財運：開源的企圖心

幸運色：灰色

貴人：射手

小人：牡羊

射手座 ♐

工作：建立積極文化

感情：單身者多奇緣

財運：財氣穩定得財

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【寄生上流？】高雄法拍屋主未搬離　入侵地下室潛藏3年當自家

