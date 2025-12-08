人氣日星夜市吃臭豆腐被認出！驚呼遭粉絲包圍　40支手機對著他拍

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
表面佛系、私下算得很精三大星座！
那對夫妻心疼揭女兒住院內幕！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳淡如 周杰倫 阿信 家寧 尼克 貝童彤 張員瑛 舒華

町田啓太夜市吃臭豆腐被認出！驚呼遭粉絲包圍　40支手機對著他拍

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男星町田啓太7日於台北國際會議中心舉行《KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI》，現場吸引約1200名粉絲到場。他身穿白色西裝外套，從觀眾席通道入場，開場以台語向全場打招呼「抖蝦大家（多謝大家）」，粉絲則回他「歡迎回來」，他接話「我回來了」，並問「如果我五十週年的話，大家還會來現場支持嗎？」台下喊「大丈夫」，他回「那大家要保重身體喔」，互動簡潔自然。

▲▼町田啓太夜市吃臭豆腐！驚呼突遭粉絲包圍「40支手機對著他拍」。（圖／LDH 愛夢悅提供）

▲町田啓太夜市吃臭豆腐被粉絲認出來，粉絲熱情狂拍，他秒保持鎮定。（圖／LDH 愛夢悅提供）

抵達當晚，町田啓太前往台菜餐廳用餐，並到夜市首次挑戰一口臭豆腐，表示「很好吃，整盤吃完」，還分享吃法「第一次吃，所以一次吃三塊」，此外還加碼吃了冰火湯圓。而他吃臭豆腐時突然遭粉絲包圍，他笑說「大概三、四十支手機對著拍」，仍保持禮貌與鎮定，並加碼表示之後還想再吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼町田啓太夜市吃臭豆腐！驚呼突遭粉絲包圍「40支手機對著他拍」。（圖／LDH 愛夢悅提供）

▼▲町田啓太來台用台語與粉絲互動。（圖／LDH 愛夢悅提供）

▲▼町田啓太夜市吃臭豆腐！驚呼突遭粉絲包圍「40支手機對著他拍」。（圖／LDH 愛夢悅提供）

活動主軸為十五週年回顧，依2010至2015、2016至2020、2021至2025區分談及作品與拍攝時期差異，並以影像同步呈現代表角色與工作狀況。第二段延續去年台北場的「町田問答」，題目包含Netflix《GLASS HEART》殺青時間、臉頰愛心照片、去年在台連吃兩個菠蘿麵包、喜歡喝蜂蜜拿鐵等，由他與觀眾同步作答。其後進入周邊介紹與粉絲提問箱，他現場抽題回覆工作與生活細節。

壓軸「Special Live」為本次亮點，他首次在台公開吉他演出，並邀請他的吉他老師Chikara合作。依序演奏《玻璃之心》裡面的〈Chasing Blurry Lines〉、〈GLASS HEART〉，而《櫻桃魔法》片頭曲〈産聲〉，還加碼〈望春風〉作為台北限定，最後彈奏原創樂曲為這場15週年見面會畫下完美句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

町田啓太

推薦閱讀

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

2小時前

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

19小時前

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

12/7 11:57

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

1小時前

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

3小時前

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

15小時前

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

2小時前

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

13小時前

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

6小時前

暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火：絕無攻擊之意

暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火：絕無攻擊之意

4小時前

YTR這群人尼克「認生活遇改變」宣布賣房！　親揭背後原因

YTR這群人尼克「認生活遇改變」宣布賣房！　親揭背後原因

19小時前

唐綺陽運勢／天蠍「有桃花但不是最愛」 處女有機會發展職場戀！

唐綺陽運勢／天蠍「有桃花但不是最愛」 處女有機會發展職場戀！

6小時前

熱門影音

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～
AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大

AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字

AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字
AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味

AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉
演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了
AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」

AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」
周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

看更多

【又是139線！】重機與「牛魔王」Supra碰撞 騎士噴飛

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前10

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

30分鐘前0

人氣日星夜市吃臭豆腐被認出！驚呼遭粉絲包圍　40支手機對著他拍

42分鐘前21

趙震雄再爆「掌摑踢踹後輩演員」！5人出面爆料　公司回應惹怒韓網

42分鐘前2

2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！前三名上北車燈箱

1小時前0

何宜珊「美足浴」閨房情趣曝光！王盈凱老公力爆發

1小時前0

《我獨》朴娜萊宣布「無限期中斷」活動！　連日遭爆黑料

1小時前1

李連杰遭瘋傳「換心」回春！關美顏反擊2傳言：活到300歲是活受罪

1小時前1714

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

2小時前513

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

2小時前1333

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻
    2小時前2633
  2. AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光
    19小時前2233
  3. 台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟
    12/7 11:576446
  4. 快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕
    1小時前3414
  5. 富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男
    3小時前1814
  6. 吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
    15小時前3421
  7. 小煜離婚最後一次放閃在7月！
    2小時前1013
  8. 那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕
    13小時前1610
  9. 導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌
    6小時前2211
  10. 李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火
    4小時前42
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合