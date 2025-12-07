ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
50歲港星立遺囑　留8億遺產
估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了
劉品言《美容院》告白舊愛　連晨翔心碎轉身
吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

記者王靖淳／綜合報導

藝人兼作家吳淡如理財有道，是許多人心中的財富導師，最近她在社群拍短片分享，自己對於為何社會上許多人「明明能力就很強、書讀得很多，可是沒有賺到錢」的看法，並揭露這背後的三大原因。

▲▼吳淡如。（圖／翻攝自Instagram／bettywu1122）

▲吳淡如認為好學生通常賺不到錢。（圖／翻攝自Instagram／bettywu1122）

吳淡如指出「好學生通常賺不到錢」，主要歸咎於三大性格特質。她表示，好學生往往相信「好好的讀書會找到好工作」；其次，他們為了退休後那份「固定嗷嗷待哺可以領到的錢」，耗費半生精力在體制內競爭，卻因此放棄體制外的所有努力。最後，也是最關鍵的一點，就是好學生普遍很怕欠人家錢，總抱持著要趕快把貸款還完的急迫感，甚至為此犧牲了三、四十年的生活品質。

針對大眾普遍認為「無債一身輕」的觀念，吳淡如直言，許多人買房後急著在職涯中拚命還款，但她認為「只要你借得到錢，能夠只還利息，不要還本金，錢不要急著還完。」她也進一步解釋，這背後的邏輯在於對抗通膨。吳淡如強調，通膨是種很可怕但也充滿機會的東西，「把你的錢變薄，借的錢也變薄。」

▲▼吳淡如。（圖／翻攝自Instagram／bettywu1122）

▲吳淡如分享理財觀念。（圖／翻攝自Instagram／bettywu1122）

為了證實自己的觀點，吳淡如大方分享她的房產投資案例。她透露，大約在20年前買了一間價值1500萬的房子，當時借了1300萬，並在這20年間只還利息，那筆1300萬的本金她始終沒有償還。吳淡如自豪地表示，正因為沒有急著還本金，她並沒有過著很苦的生活一直去還貸款，反而保有充裕的現金流。如今，這間房子估價已飆漲至3500萬，她也藉此點醒大家：「只要會借錢，你的債務也會隨著時間變薄，這個才是好學生學不會的觀念。」

