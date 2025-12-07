直擊／台粉素質被讚爆！CORTIS機場零推擠「素顏給拍」心情好狂揮

記者吳睿慈／高雄報導

南韓頒獎典禮2025 AAA於6日在高雄世運圓滿落幕，除了7日參加ACON的團體續留高雄，其餘藝人分為兩批離台，就連人氣超高的CORTIS稍早也跟著大隊離開，有趣的是，他們出道以來乘著超夯氣勢，所到之處都被粉絲追逐，機場幾乎都是「擠著」離開，但現身小港機場時秩序良好，還被全球粉絲稱讚「出道以來最安全的機場路」，5人稍早素顏現身，由趙雨凡領路走在前方，看得出來心情都不錯。

▲▼趙雨凡走在最前方領路。（圖／記者吳睿慈攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

CORTIS自出道以來，參加過大大小小活動，5人人氣超高，雖是新人，但他們每個人都長得帥又有實力，在全球享有高人氣，只要現身機場就會暴動，因此他們5日抵台小港機場時，罕見地安全又有秩序，馬上引起相關話題討論。

▲▼乾鎬心情好狂揮。（圖／記者吳睿慈攝）



他們7日現身時，台灣粉絲同樣保持良好秩序，5人更是罕見沒有用口罩遮臉，由趙雨凡領路走在前方，開心地揮手打招呼，老么乾鎬更是把墨鏡往上推，露出精緻的帥氣五官，成玹緊緊跟在後面，而主訓也親切地露出笑容揮手問候，馬丁（MARTIN）則是壓在最後方，臉上笑容同樣藏不住。

▲成玹、主訓、馬丁依續走在後面。（圖／記者吳睿慈攝）



CORTIS機場路難得走得安全又順利，他們絲滑出境，5位成員心情看起來都不錯。不僅如此，5人年紀平均只有17歲，頂著超young素顏現身，每個人皮膚都在發亮，狀態非常好。