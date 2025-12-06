直擊／舒華奪獎霸氣大喊：我是誰！　5萬人喊出本名字...她滿足笑了

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。台灣女孩舒華稍早拿下「best choice」，雖然沒有成員的陪伴，但台灣粉絲給足熱情應援，她大喊一聲「我是誰」，5萬人回應「葉舒華」，在台擁有女王級的地位，氣氛超熱烈。

▲舒華奪獎，台下粉絲激動尖叫。（圖／讀者提供）

舒華6日拿下「best choice」獎，她用流利的韓文與中文雙語表達得獎感言，甫出場就驕傲地大喊「我是誰」，5萬人回答「葉舒華」，她露出滿意笑容，並接著切換成韓文。

▲舒華用韓文、中文發表感言。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。