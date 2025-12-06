ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
練壯全白費！劉以豪「裸上身戲份」慘遭刪除　下秒反應笑翻：怒吃炸雞

記者蕭采薇／台北報導

影集《監所男子囚生記》劇情進入高壓期，戲外卻是笑料百出！主演劉以豪與詹子萱被爆私下互動超幼稚，兩人在片場「相愛相殺」，把互拍對方醜照當樂趣。詹子萱更爆料：「我手機裡有很多他的醜照，之後想剪成一個合輯。」嚇得男神劉以豪急忙哀求「千萬不要公開」，反差萌互動逗樂全場。

▲劉以豪鍛鍊身材白費了！脫衣戲遭刪秒破戒吃炸雞　詹子萱頂樓低溫冷到頭痛。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》劉以豪遭遇受刑人暴動被挾持受傷。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

除了私下互虧，劉以豪也分享一個「悲傷」的小插曲。原劇本設定他在天台有一場運動脫上衣的戲，為此他拚命健身。但後來考量角色「姜一傑」個性一板一眼，生氣跑去天台脫衣實在太怪，與導演討論後決定刪除該場戲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖苦練身材無緣見客，但劉以豪卻超開心：「既然不用拍，那我就開始吃炸雞了！」詹子萱也認證，原以為劉以豪文質彬彬，合作後才發現他是個幽默的「冷面笑匠」。

▲劉以豪鍛鍊身材白費了！脫衣戲遭刪秒破戒吃炸雞　詹子萱頂樓低溫冷到頭痛。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》劉以豪與陳澤耀有柔術對手戲。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

雖然沒露肌，但劉以豪動作戲沒少過。開拍前他接受扎實柔術訓練，但在劇中看到施名帥使出招牌「剪刀腳」制伏受刑人後，讓他羨慕直呼：「那招流暢又有力量，我最想學這個！」

此外，拍攝過程也相當艱辛，詹子萱回憶在台中頂樓拍攝重場戲時，風大到兩人狂發抖，冷到頭痛還得強裝鎮定把戲演完，相當敬業。

▲劉以豪鍛鍊身材白費了！脫衣戲遭刪秒破戒吃炸雞　詹子萱頂樓低溫冷到頭痛。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》劉以豪鍛鍊身材白費了，詹子萱頂樓低溫冷到頭痛。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

回到劇情，本週監所將迎來重大動盪。劉以豪飾演的教誨師赫然發現，擔任典座的父親（郭子乾 飾）可能涉入不法事件。面對親情與正義的矛盾，他將做出艱難抉擇，劇情張力十足。《監所男子囚生記》每週六晚間8點於愛奇藝國際版、MyVideo同步首播。

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

監所男子囚生記劉以豪詹子萱

