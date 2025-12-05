AAA再減一！　主辦4國語言公告「CHANMINA確定缺席」

記者張筱涵／綜合報導

AAA頒獎典禮將於本周末在高雄舉行，藝人們分別於4、5日陸續抵台。不過，主辦方稍早於官方社群公布，藝人CHANMINA由於健康因素無法出席。

▲CHANMINA。（圖／翻攝自Instagram／minachanxx）



AAA主辦方今（5日）發出4國語言的公告表示，CHANMINA原本十分期待來台演出，但在醫療團隊建議下，需接受充分治療與休養，因此決定取消行程。主辦方向期待見到 CHANMINA 的粉絲致歉，也請外界理解她目前的健康狀況。同時，團隊也向CHANMINA送上誠摯祝福，盼她能早日康復。

主辦單位強調，AAA頒獎典禮始終將藝人與觀眾的健康視為首要考量，也會持續確保所有進場觀眾享有安全且愉快的觀賞體驗。隨著典禮進入倒數，相關演出陣容與活動規劃仍在積極進行中。

▲AAA公告。（圖／翻攝自Instagram／aaa2025_10th）



【CHANMINA因健康因素將無法出席 AAA 2025公告全文】

2025 ASIA ARTIST AWARDS IN KAOHSIUNG

原定將於 12 月 6 日（六）參與頒獎典禮演出的 CHANMINA，

因健康因素，確定無法如期出席本次活動。

CHANMINA 十分期待參與本次的頒獎典禮，

基於醫療團隊的建議，

希望她接受充分的治療與休養，

因此無法如期參與活動。

對於期待看見 CHANMINA 的觀眾粉絲們，

我們深表歉意，並懇請各位諒解。

同時，也誠心祝願 CHANMINA 早日康復。

AAA 2025 團隊始終將藝人與觀眾的健康視為第一，

也確保所有人都能享有安全且愉快的觀賞體驗。

感謝您的理解與支持。