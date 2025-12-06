12月6日星座運勢／天蠍有長輩資助！處女發現投資管道 獅子見好就收
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：親切態度待人
感情：打扮漂亮性感
財運：求財有所突破
幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：朋友引見事業
感情：單身者桃花多
財運：貴人指點生財
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：處女
天秤座 ♎
工作：克服艱深困境
感情：娛樂增加戀愛
財運：好財運多在外
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：長官慧眼賞識
感情：戀愛勇氣重要
財運：運用智慧理財
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：合夥默契十足
感情：單身把握桃花
財運：不錯投資商機
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：積極主動做事
感情：心事和朋友聊
財運：發現投資管道
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：得到指點幫助
感情：人際圈好人緣
財運：平衡投資支出
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：獲得支援幫助
感情：愛情貴人運強
財運：長輩提供金援
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：提升專業能力
感情：相親大好日子
財運：投資耐性勿急
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：調好人際關係
感情：易獲異性幫助
財運：容易達成所願
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：精進溝通技巧
感情：單身適合約會
財運：得財見好就收
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：獅子
射手座 ♐
工作：讓事業有進展
感情：調整個人心態
財運：外地求財順利
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
