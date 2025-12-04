東諺燒150萬舞台劇 白冰冰從不看好到驕傲按讚

記者葉文正／台北報導

白冰冰子弟兵台一線東諺為公益首度跨足舞台劇製作，除邀請《超級冰冰Show》班底外，也請來董至成和巨炮挑樑演出，所有演員都是義務演出不支酬勞，收入扣除成本全數捐助祥育啟智教養院，白冰冰看了又笑又感動，語帶哽咽直誇：「他們真的很棒，非常用心，讓我很驕傲，給他們按100個讚。」

▲《萌甲大哥大》3天5場的演出圓滿落幕，董至成(右)無酬演出。（圖／秀卡司娛樂）

東諺熱心公益，6年前就曾在導演伍宗德邀請下，擔任台東的牧心教養院的愛心代言人，幫忙拍攝短片，並持續擔任牧心教養院的愛心大使，去年伍導再度邀約幫忙桃園祥育啟智教養院拍公益短片，當時他剛好接了一個在劇場求婚的活動，突發其想要不要結合舞台劇為祥育做點什麼，因此有了這次公益舞台劇《萌甲大哥大》的計畫，他也決定將所得扣除成本全數捐助祥育，但如果賠錢就由他自行吸收。

▲白冰冰也來關心子弟兵的作品。（圖／秀卡司娛樂）

《萌甲大哥大》跟其他舞台劇最大的不同，就是有超過7成的演員都沒有演過舞台劇，東諺說：「導演是巨炮，演員都是我在《超級冰冰秀》錄影過程中，問大家要不要一起來玩，一起做公益。」馬上獲得蔡家蓁、蔡亞露、明亮、台一線阿玟、Giveme five少女隊、胡子萱、陳思瑋、麗小花、周氏兄弟、廖若予等人的支持，而原本是主角之一的郭忠祐因拍8點檔無法參加，改由黃新皓來救火，還有很多擔任武行的朋友來義務幫忙。而讓東諺最感謝的是董至成二話不說就答應演出，讓他吃下定心丸。

▲蔡亞露(左起)、蔡家蓁、胡子萱 在《萌甲大哥大》扮幼稚園老師 。（圖／秀卡司娛樂）

這次在台北市客家音樂中心演出的《萌甲大哥大》不是初版，而是2.0版本，依劇參加演員的特長來修改劇本，演員們有精彩的歌舞表演外，曾在成都世大運拿下跆拳道女子品勢銀牌的胡子萱就在劇中有段精彩的跆拳道表演，贏得滿堂彩。明亮在劇中是「小王」，他為了演出痞痞的角色，花了很多時間在鏡子前訓練眼神，跟麗小花的組合讓人眼睛為之一亮。

董至成是被東諺的誠意感動，決定不支酬勞參與演出，希望能把愛傳出去。舞台劇經驗豐富，第一次跟這麼多舞台劇新鮮人合作，「我覺得他們太棒了，如果我是觀眾坐在底下，不會覺得他們是第一次演舞台劇，但如果是3個月前，他們根本連走位都不懂，也沒有聲音表情。但從零開始是最好雕塑的，他們沒有壞習慣，導演給的東西他們都能吸收。」董至成覺得《萌甲大哥大》不只是舞台劇，更是一場精彩的秀，在結束5場的演出時，他一時無法抽離，還沈浸在感動中，「每場幾乎都坐滿，散場後還捨不得走，每一個人，都是帶著歡笑、淚水，跟感動的神情離開，就覺得一切值得了。」

《萌甲大哥大》3天5場的演出圓滿落幕，幾乎場場客滿，不少粉絲敲碗，希望能到中南部巡演，不過東諺不敢答應。因為這次演出雖然演員全是義演，還有很多道具是他自備，但還是花了150萬左右，他還不敢算是不是能夠回本，他說：「這次要謝謝很多朋友的幫忙，但壓力真的滿大，如果要辦巡演，需要更多人來贊助。」

白冰冰還沒去看表演前，只以為這是子弟兵在辦家家酒，雖然號召朋友，幫忙催票，但並未抱持很大的信心，不過在她去看表演前一天，朋友傳訊息給她要帶手帕，感人又好看。她看完語帶哽咽，「這是冰冰家族成果大驗收，我看了覺得很驕傲，以前我老愛罵他們，但他們離開我的羽翼，大家都表現的很棒，我要給他們按100個讚。」她也為東諺感到心疼，「我後來才知道舞台劇是為了公益，他自己生活都苦哈哈，還要教課賺錢養家，我只能動用人脈請朋友來捧場。」