ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

獨／17.5巨根按摩師！ 大咖女主持人點菜
《動物方城市2》心理測驗快來玩！
小紅書遭封鎖1年！陳沂推「實用3資訊」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

濱崎步 蔡淳佳 吳宗憲 陳詩媛 王齊麟 熊熊 家寧 李玉璽

東諺燒150萬舞台劇 白冰冰從不看好到驕傲按讚

記者葉文正／台北報導

白冰冰子弟兵台一線東諺為公益首度跨足舞台劇製作，除邀請《超級冰冰Show》班底外，也請來董至成和巨炮挑樑演出，所有演員都是義務演出不支酬勞，收入扣除成本全數捐助祥育啟智教養院，白冰冰看了又笑又感動，語帶哽咽直誇：「他們真的很棒，非常用心，讓我很驕傲，給他們按100個讚。」

▲《萌甲大哥大》3天5場的演出圓滿落幕，董至成(右)無酬演出。（圖／秀卡司娛樂）

▲《萌甲大哥大》3天5場的演出圓滿落幕，董至成(右)無酬演出。（圖／秀卡司娛樂）

東諺熱心公益，6年前就曾在導演伍宗德邀請下，擔任台東的牧心教養院的愛心代言人，幫忙拍攝短片，並持續擔任牧心教養院的愛心大使，去年伍導再度邀約幫忙桃園祥育啟智教養院拍公益短片，當時他剛好接了一個在劇場求婚的活動，突發其想要不要結合舞台劇為祥育做點什麼，因此有了這次公益舞台劇《萌甲大哥大》的計畫，他也決定將所得扣除成本全數捐助祥育，但如果賠錢就由他自行吸收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《萌甲大哥大》3天5場的演出圓滿落幕，董至成(右)無酬演出。（圖／秀卡司娛樂）

▲白冰冰也來關心子弟兵的作品。（圖／秀卡司娛樂）

《萌甲大哥大》跟其他舞台劇最大的不同，就是有超過7成的演員都沒有演過舞台劇，東諺說：「導演是巨炮，演員都是我在《超級冰冰秀》錄影過程中，問大家要不要一起來玩，一起做公益。」馬上獲得蔡家蓁、蔡亞露、明亮、台一線阿玟、Giveme five少女隊、胡子萱、陳思瑋、麗小花、周氏兄弟、廖若予等人的支持，而原本是主角之一的郭忠祐因拍8點檔無法參加，改由黃新皓來救火，還有很多擔任武行的朋友來義務幫忙。而讓東諺最感謝的是董至成二話不說就答應演出，讓他吃下定心丸。

▲《萌甲大哥大》3天5場的演出圓滿落幕，董至成(右)無酬演出。（圖／秀卡司娛樂）

▲蔡亞露(左起)、蔡家蓁、胡子萱 在《萌甲大哥大》扮幼稚園老師 。（圖／秀卡司娛樂）

這次在台北市客家音樂中心演出的《萌甲大哥大》不是初版，而是2.0版本，依劇參加演員的特長來修改劇本，演員們有精彩的歌舞表演外，曾在成都世大運拿下跆拳道女子品勢銀牌的胡子萱就在劇中有段精彩的跆拳道表演，贏得滿堂彩。明亮在劇中是「小王」，他為了演出痞痞的角色，花了很多時間在鏡子前訓練眼神，跟麗小花的組合讓人眼睛為之一亮。

董至成是被東諺的誠意感動，決定不支酬勞參與演出，希望能把愛傳出去。舞台劇經驗豐富，第一次跟這麼多舞台劇新鮮人合作，「我覺得他們太棒了，如果我是觀眾坐在底下，不會覺得他們是第一次演舞台劇，但如果是3個月前，他們根本連走位都不懂，也沒有聲音表情。但從零開始是最好雕塑的，他們沒有壞習慣，導演給的東西他們都能吸收。」董至成覺得《萌甲大哥大》不只是舞台劇，更是一場精彩的秀，在結束5場的演出時，他一時無法抽離，還沈浸在感動中，「每場幾乎都坐滿，散場後還捨不得走，每一個人，都是帶著歡笑、淚水，跟感動的神情離開，就覺得一切值得了。」

《萌甲大哥大》3天5場的演出圓滿落幕，幾乎場場客滿，不少粉絲敲碗，希望能到中南部巡演，不過東諺不敢答應。因為這次演出雖然演員全是義演，還有很多道具是他自備，但還是花了150萬左右，他還不敢算是不是能夠回本，他說：「這次要謝謝很多朋友的幫忙，但壓力真的滿大，如果要辦巡演，需要更多人來贊助。」

白冰冰還沒去看表演前，只以為這是子弟兵在辦家家酒，雖然號召朋友，幫忙催票，但並未抱持很大的信心，不過在她去看表演前一天，朋友傳訊息給她要帶手帕，感人又好看。她看完語帶哽咽，「這是冰冰家族成果大驗收，我看了覺得很驕傲，以前我老愛罵他們，但他們離開我的羽翼，大家都表現的很棒，我要給他們按100個讚。」她也為東諺感到心疼，「我後來才知道舞台劇是為了公益，他自己生活都苦哈哈，還要教課賺錢養家，我只能動用人脈請朋友來捧場。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

白冰冰台一線

推薦閱讀

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

14小時前

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

12/3 20:37

Joeman默認有女友！爆出國約會「網比對照片抓包」　新歡身分疑曝光

Joeman默認有女友！爆出國約會「網比對照片抓包」　新歡身分疑曝光

2小時前

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　一句話霸氣發聲了

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　一句話霸氣發聲了

12/3 22:09

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

7小時前

4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

14小時前

直擊／周杰倫開深V「胸毛胸肌炸出」帥慘　當眾官宣好消息：明年3、4月！

直擊／周杰倫開深V「胸毛胸肌炸出」帥慘　當眾官宣好消息：明年3、4月！

5小時前

韓女星「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員

韓女星「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員

12小時前

家寧「我開拍你們點菜」PO文求靈感　網刷一排洗版：拍SWAG

家寧「我開拍你們點菜」PO文求靈感　網刷一排洗版：拍SWAG

12/3 16:51

經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」　圭賢再曝誇張事蹟

經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」　圭賢再曝誇張事蹟

14小時前

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

12/3 20:59

曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」　合體導演男友曝結婚進度

曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」　合體導演男友曝結婚進度

4小時前

熱門影音

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」
顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中
利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」

利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」
《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名

《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名
ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD
孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD

孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

看更多

【太扯】左轉車完全沒在讓！ 2高中生走斑馬線遭撞重摔

即時新聞

剛剛
剛剛
49分鐘前10

林心如自爆「昔遭霍建華潑紅酒」　夫妻高EQ反應被讚爆

1小時前35

小紅書遭封鎖1年！　陳沂推「實用3資訊」：想不到要築長城翻牆了

1小時前30

利菁曬6大天后聚餐照！　一字排開網羨：含金量好高

1小時前2

愛莉莎莎社群定位顯示「中國」掀議　本尊親回擊：這樣都可以獵巫

1小時前14

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

1小時前0

亞洲流行音樂教父鮑比達　親揭與張國榮等巨星合作秘辛

2小時前0

《列車人生》跨八國開播！曾寶儀曝43度朝聖心路歷程　李國煌感動發聲

2小時前10

黃沐妍懷孕認「身體悄悄改變」　自曝便祕困擾：以前從沒想過

2小時前0

朴娜勑遭前經紀人控職場霸凌！強迫陪酒24小時待命　面臨百萬求償

2小時前0

東諺燒150萬舞台劇 白冰冰從不看好到驕傲按讚

讀者迴響

熱門新聞

  1. 濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求
    14小時前4822
  2. 陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長
    12/3 20:376
  3. Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光
    2小時前621
  4. 濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲
    12/3 22:093810
  5. TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
    7小時前61
  6. 4月大女兒看起來怪怪的！
    14小時前322
  7. 周杰倫開深V胸毛胸肌炸出　官宣好消息
    5小時前128
  8. 洪真英「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員
    12小時前82
  9. 家寧PO文求拍片靈感　網洗版敲碗拍SWAG
    12/3 16:51224
  10. 經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」
    14小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合