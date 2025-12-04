直擊／ATEEZ抵高雄帥到暴動！台灣孩子ALLEN返家鄉　餘百人接機

記者吳睿慈／高雄報導

南韓一年一度AAA頒獎典禮即將在週末於高雄世運登場，秋泳愚、KISS OF LIFE、ALLDAY PROJECT、MEOVV、QWER在下午2點左有陸續抵台後，國際天團ATEEZ也在下午4點多現身小港機場，其他還有AHOF、KiiiKiii、崔叡娜、WOODZ、CRAVITY等人氣團體，現場星光熠熠。

▲▼崔叡娜、KiiiKii抵台。（圖／記者劉亮亨攝）



崔叡娜於16點40分率先現身小港機場大廳，她穿著帥氣皮衣外套，親切打招呼，在工作人員的護送下前往乘車處。緊接著是IVE師妹KiiiKiii，她們同樣是第二次訪台，現場歌迷大喊「知裕」，她揮手打招呼。

▲▼ATEEZ抵達。（圖／記者劉亮亨攝）



ATEEZ為第三組步入機場大廳，粉絲熱情大喊，成員則點頭致意，全程慢步走向保母車。而他們的師弟xikers特地走在下一組，一出場就給予飛吻、比愛心，還跟鏡頭互動，相當活潑。

此外，CRAVITY台灣成員ALLEN此趟也跟著返家鄉開唱，以及最後壓軸的KickFlip、AHOF。

▲ATEEZ師弟團xikers出場很活潑。（圖／記者劉亮亨攝）