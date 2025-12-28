寶兒恐離開富邦啦啦隊！　認突收「球團通知」不捨痛哭：希望有好結果

記者孟育民／台北報導

Popu Lady成員寶兒，2023年宣布轉型，以富邦悍將Fubon Angel啦啦隊的身分重回舞台表演，不料她昨（27日）在社群難過吐心聲，遭疑是否要退出啦啦隊。她今（28日）出席《Babe Fantasy‧寶兒寫真書》新書分享見面會，被問到此事當場落淚，坦言收到公司通知「明年球團疑似不打算續約」，她難掩悲傷說：「我收到的當下還是會覺得好突然，也會覺得很難過，因為我現在跟女孩相處也蠻好的。」目前她還在努力溝通中，希望未來能繼續為富邦效勞。

▲寶兒聊到落淚。（圖／記者孟育民攝、翻攝自寶兒IG）

寶兒透露，加入富邦這兩年，近期終於才從跟女孩們變熟，沒想到卻突然收到噩耗，她雖然不知道原因，但難掩失落，「這兩年我還是成長了很多，可以在富邦球團效力我也覺得很開心，我希望一切都是好的地方發展，最終以富邦公佈為主，不管如何，球團都有球團的考量，我也會尊重所有的決定。」

談到其他啦啦隊女孩有無給予關心，她更當場落淚，忍不住情緒說：「她們有看到我的限動，很多女孩都有關心我，她們的文字也很不捨，我就覺得很難過，如果不在了，我就沒有那麼多時間可以跟她們相處，本來就很少了。」她表示未來如果不跳啦啦隊，也會持續在藝人領域發展，不忘正能量說：「希望一切都會有好的結果。」