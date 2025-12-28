快訊／傳奇巨星碧姬芭杜過世！被譽為「性感小野貓」　享耆壽91歲

▲法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）逝世。（圖／翻攝自X）

記者曾羿翔／綜合報導

法國電影傳奇、全球知名女星碧姬·芭杜（Brigitte Bardot）辭世，享耆壽91歲，其個人創辦的碧姬芭杜基金會於今日正式證實了她的逝世消息。基金會在聲明中表示，這位曾經的國際影壇巨星選擇放棄備受肯定的演藝生涯，用畢生精力致力於動物福利與保護事業。目前官方尚未公布她確切的去世時間與地點。

綜合外媒報導，芭杜出生於1934年巴黎，自少女時期便以獨特氣質進入時尚與影視圈，1956年憑藉電影《上帝創造女人（And God Created Woman）》一舉成名，迅速躍升為國際性感象徵，被譽為「性感小野貓」，影響西方流行文化與性解放觀念。她在演藝生涯中共參與了約40至50部影片演出，並與多位著名導演合作，成為20世紀影壇最具代表性人物之一。

▲碧姬芭杜被譽為「性感小野貓」，影響西方流行文化與性解放觀念。（圖／翻攝自維基）



1973年芭杜正式宣告息影，轉而投身動物保護運動，1986年成立碧姬芭杜基金會，長期倡導反對虐待動物、海豹獵殺等議題，在全球動物權益圈享有重要地位。退休後她過著相對低調的生活，長年居住在法國南部。

值得一提的是，今年稍早曾有網路謠言稱芭杜已逝世，但她當時曾親自於社群媒體發文澄清仍健在，要求停止散播假消息。如今真實消息由基金會官方公布，讓世人再次緬懷她對影壇與社會的深遠影響。