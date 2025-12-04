華莎、朴正民心動神曲全網暈船！3大黑金女王名場面　吃播掀超狂效應

文／妞新聞

快半個月了！誰還在這首歌裡出不來（舉手）？MAMAMOO成員「華莎」與演員「朴正民」，在11月19日舉行的「第46屆青龍電影獎」上的一段4分鐘的合作舞台，讓她在一個月前發行的SOLO歌曲〈Good Goodbye〉反應超火爆，音源持續逆行，在11月30日達成「Perfect All Kill（PAK）」超狂紀錄，這不是「黑金女王華莎」創造驚人效應，來看以下3大歷史級名場面吧！

黑金女王華莎名場面1.青龍獎全網暈船神舞台

如果說當天在領獎橋段的最甜主角是玄彬與孫藝真「國民夫妻檔」，舞台演出最佳CP絕對得頒給華莎與朴正民的〈Good In Goodbye〉，兩人彷彿濃情到會牽絲的眼神、心動指數狂飆的曖昧互動，充滿戲劇張力的演出連台下演員都深陷其中，紛紛被捕捉到姨母笑（笑），直到現在依舊熱度不減，網友們紛紛大喊：「刷不膩啊～」

黑金女王華莎名場面2.Loco合作曲變戀愛節目

華莎根本是「粉紅泡泡製造機」，早在2018年登上韓綜《鍵盤上的鬣狗》時，就因為與人氣饒舌選秀Loco的合作舞台引爆全網少女心暴動，當時兩人合唱歌曲〈Don't give（別給我）〉，每個眼神、互動充滿化學反應，也因此讓這首歌橫掃多個音源榜一位寶座，甚至在多年後Loco結婚時，都有CP粉大呼失戀。

黑金女王華莎名場面3.超狂吃播烤腸女神

不只是舞台魅力引爆的超狂效應，華莎也曾因為「吃東西」引爆全國等級的大流行…她在2018年出演《我獨自生活》時，頂著大素顏一個人狂嗑完烤腸，讓這間名為「大韓烤牛腸」的店家一度賣到缺貨，之後只要是華莎「開啟吃播模式」，像是雞肉串、雞湯，每每都引爆該店家的排隊效應，不過最代表性的果然還是「烤腸」，已經可以期待明年度的名場面了！

