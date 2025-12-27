ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重
愛情渣男星座排行Top3出爐！
台東跨年再曝「2組重量級組合」！
12月27日星座運勢／射手找到真愛！牡羊獲良機　巨蟹受積極邀約

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：跟進市場趨勢

感情：無怨無悔付出

財運：經商順利有賺

幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：提供發展機會

感情：帶來快樂歡心

財運：新人脈有錢賺

幸運色：灰色

貴人：金牛

小人：天秤

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：持續專業發展

感情：做些好的改變

財運：意外收穫財富

幸運色：金色

貴人：射手

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：確保工作活力

感情：相處輕鬆愉快

財運：有利金錢交易

幸運色：亮紅色

貴人：雙子

小人：獅子

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：學會應對壓力

感情：積極討好伴侶

財運：政府為你加薪

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：雙子

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：提高分析技能

感情：前進新的境界

財運：偏財收入頗豐

幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：處女

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：建立職場文化

感情：對方積極邀約

財運：得到投資機會

幸運色：黑色

貴人：天蠍

小人：魔羯

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：執行績效評估

感情：積極邀約見面

財運：出門撿到小錢

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：建立創業企業

感情：重視情感交流

財運：討回之前的帳

幸運色：玫瑰色

貴人：獅子

小人：金牛

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：參與社會活動

感情：取得重要機會

財運：財富好運連連

幸運色：紅色

貴人：雙魚

小人：天蠍

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：增強團隊合作

感情：照顧親友家人

財運：金融理財有賺

幸運色：亮紅色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：確保優先任務

感情：找到心中真愛

財運：正確規劃理財

幸運色：粉紅色

貴人：魔羯

小人：射手

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

【摩西分海？】吊車煞車失靈倒退嚕300公尺！ 鏟飛路樹後車緊急閃躲

