12月27日星座運勢／射手找到真愛！牡羊獲良機 巨蟹受積極邀約
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：跟進市場趨勢
感情：無怨無悔付出
財運：經商順利有賺
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：提供發展機會
感情：帶來快樂歡心
財運：新人脈有錢賺
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：持續專業發展
感情：做些好的改變
財運：意外收穫財富
幸運色：金色
貴人：射手
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：確保工作活力
感情：相處輕鬆愉快
財運：有利金錢交易
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：學會應對壓力
感情：積極討好伴侶
財運：政府為你加薪
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙子
處女座 ♍
工作：提高分析技能
感情：前進新的境界
財運：偏財收入頗豐
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：建立職場文化
感情：對方積極邀約
財運：得到投資機會
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：執行績效評估
感情：積極邀約見面
財運：出門撿到小錢
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：建立創業企業
感情：重視情感交流
財運：討回之前的帳
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：參與社會活動
感情：取得重要機會
財運：財富好運連連
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：增強團隊合作
感情：照顧親友家人
財運：金融理財有賺
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：確保優先任務
感情：找到心中真愛
財運：正確規劃理財
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
