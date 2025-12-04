周曉涵累趴床洩「深邃事業線」　魔鬼視角辣翻網：好有料！

記者陳芊秀／綜合報導

女星周曉涵儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日飛往新加坡宣傳新劇《男公館》，曬出晚安照，魔鬼視角讓傲人雙峰曲線若隱若現，令粉絲狂讚「好有料呀！」

▲周曉涵赴新加坡宣傳新劇《男公館》。（圖／翻攝自臉書）

照片中，周曉涵慵懶地側躺在飯店床上，頭上夾著可愛的Hello Kitty髮夾，眼神迷濛對著鏡頭放電，但身穿黑色低胸上衣的她，在「由上往下」的魔鬼拍攝視角下，傲人的雙峰曲線若隱若現，深邃事業線一覽無遺。

此次新加坡之行，周曉涵與《男公館》劇組成員一同在登台亮相，雖然行程滿檔讓她感到疲憊，直呼消耗了大量腦力與社交能量，但她仍展現敬業精神，在貼文中自我喊話：「明天打起精神，繼續營業！」並附上肌肉符號為自己加油打氣。她也用Hashtag標記「好久沒自拍了耶」。

▲周曉涵累趴在床，晚安照吸引大批粉絲關注。（圖／翻攝自臉書）

周曉涵的晚安照湧入大量留言。同為藝人的好友「JR」紀言愷驚呼「這角度」，並附上遮眼貼圖。網友輪番狂讚：「好有料呀」、「為什麼我從30年前看到妳，到現在都沒變」。不過，也有細心粉絲發現她似乎因工作太累而雙眼泛紅，心疼表示：「加油，眼都紅了，心痛」、「盡量做自己喜歡的自己即可，辛苦了」。