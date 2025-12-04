記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星李沛綾昔日以飾演反派聞名，代表作包括《飛龍在天》、《金枝玉葉》和《娘家》等劇在內。工作忙碌的她，仍不時會分享生活點滴。她近日便在臉書寫下和鄰居發生了有關於「聲音」的插曲，立刻掀起網友討論。

▲李沛綾陪女兒在家一起跳有氧運動。（圖／翻攝自Facebook／李沛綾）



李沛綾透露女兒2日下課後，母女倆一起在家跳有氧運動，沒想到管理室突然來電，表示樓下住戶反映「腳步聲太大」。當時活動時間為下午5點45分到6點，雖然大樓規範限制「晚上10點之後要保持安靜」，但鄰居連傍晚的運動聲響都無法接受，讓她困惑直問：「女兒回家做運動～那該如何是好？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李沛綾最近被樓下鄰居投訴。（圖／翻攝自Facebook／李沛綾）



不只這樣，李沛綾表示平常就算沒有運動，「只是一般走路也說我們的腳步聲太大？」讓她質疑這棟高級大樓的隔音是否過於薄弱，「而且我們都還穿著保暖的毛拖鞋走路。」這樣的投訴，也讓她忍不住想問網友：「你們有遇過這麼敏感的鄰居嗎？該怎麼處理才好呢？」

隔天，李沛綾進一步從管理室得知樓下鄰居是位老人家，讓她更希望能找到不打擾對方又能照顧孩子需求的方式。由於女兒有舞蹈表演，需要每天練習約半小時，她決定「盡量掌控在7點以前」完成練習，以減少干擾。

為了進一步改善噪音問題，李沛綾提出一套多層隔音法，向管理室表示：「我試試先鋪一層地毯，然後第二層鋪上瑜伽墊，第三層再鋪上地毯⋯⋯再麻煩他們請鄰居聽聽看是否有改善。」如果仍無改善，她也願意「再去買厚一點的地毯跟隔音棉」。

▲李沛綾鋪了地毯和瑜伽墊。（圖／翻攝自Facebook／李沛綾）



對此，管理室人員聽了直呼：「也太麻煩了吧！」但李沛綾仍選擇溫柔應對，「其實只要能力範圍之內有辦法做到，能夠改善不影響到鄰居，大家彼此和樂最重要！」

雖然李沛綾的鼻子很容易過敏，「不適合擺放地毯」，但仍願意調整，「不要讓老人家身心不舒服更重要。」幸好經過改善後，效果顯著，「終於圓滿達成！有改善的效果」，讓她瞬間鬆了一口氣。

▲李沛綾的鼻子其實很容易過敏。（圖／翻攝自Facebook／李沛綾）



李沛綾臉書全文：

今天女兒下課後，在家陪她跳有氧運動，結果管理室說樓下住戶反應腳步聲太大⋯當時的時間是下午5:45-18:00大樓規範是晚上10點之後要保持安靜，但女兒回家運動的時間大約是晚上六點，這個時間樓下會覺得有腳步聲或是音樂聲都不行，女兒回家做運動～那該如何是好？

就算沒有運動，只是一般走路也說我們的腳步聲太大？這個高級大樓的隔音這麼差嗎？而且我們都還穿著保暖的毛拖鞋走路。

你們有遇過這麼敏感的鄰居嗎？

該怎麼處理才好呢？

繼昨天鄰居覺得被腳步聲打擾到的事件，透過管理室了解到樓下的鄰居是老人家⋯但是因為女兒有舞蹈表演，每天還是要讓他練習個30分鐘，會盡量掌控在七點以前。我跟管理室說為了避免影響到老人家的身心生活，我試試先鋪一層地毯，然後第二層鋪上瑜伽墊，第三層再鋪上地毯⋯⋯再麻煩他們請鄰居聽聽看是否有改善，如果沒有改善的話，我再去買厚一點的地毯跟隔音棉⋯

管理室人員說：「也太麻煩了吧！」

我說：「其實只要能力範圍之內有辦法做到，能夠改善不影響到鄰居，大家彼此和樂最重要！」

雖然我的鼻子很過敏，不適合擺放地毯，但是我覺得不要讓老人家身心不舒服更重要。

終於圓滿達成！有改善的效果

感謝昨天留言的朋友們提供的方法

感謝我貼心的二姊提醒我多了解對方的狀況盡量替對方著想