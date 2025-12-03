林倪安遭爆當小三「生日會有異動」！　吐心聲：身心俱疲

記者王靖淳／綜合報導

知名網紅、女星林倪安最近被指控介入已婚棒球教練高志綱的婚姻，消息曝光之後掀起外界討論及關注，原定於近期舉辦生日見面會。然而，其所屬經紀公司「禾司國際」卻在今（3）日晚間發布緊急公告，遺憾地宣布「今年度生日會將有異動。」

▲林倪安。（圖／翻攝自Instagram／nianlin）

聲明中表示，林倪安近期處於身心俱疲的狀態，但仍努力完成工作及生活。除了說明生日會異動的主因，經紀公司也嚴正表示「沒有人需要這樣被對待，以及被抹黑攻擊。」針對活動異動後的後續處理，經紀公司呼籲所有已報名或購票的粉絲，務必留意通知，並表示將會透過郵件個別傳達相關的權益內容，以確保粉絲的權益不會因為活動變數而受損。

▲林倪安限動內容。（圖／翻攝自Instagram／nianlin）

回顧事件始末，周刊指出爆料者自今年5月起便多次發文，暗指高志綱的婚姻有第三者介入，並於11月28日正式攤牌，點名林倪安即為該名小三。指控內容還提到，林倪安自今年5月起便頻繁現身於高志綱的簽書會、球隊遠征及12強賽事現場，甚至遭疑以球眷名義在活動中自由出入。消息曝光後在球迷圈引發熱烈討論，如今林倪安宣布生日會異動，再度掀起各界討論。