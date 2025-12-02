《大濛》歷史場景揭秘！「極樂殯儀館」變身中山站網美公園　國防醫學院就在公館

記者蕭采薇／台北報導

由陳玉勳執導的電影《大濛》，憑藉金馬大贏家的氣勢，首週票房開出1500萬。電影以民國40年代的白色恐怖時期為背景，然而片中阿月（方郁婷 飾）為了尋找哥哥屍體所奔走的那些陰森、肅殺的場景，其實原址就在現今台北最繁華、年輕人最愛去的熱鬧商圈，今昔對比令人無限唏噓。

▲方郁婷（左）與曾敬驊（右）在電影《大濛》飾演兄妹，詮釋50年代的農村孩子。（圖／華文創提供）

「極樂殯儀館」竟在中山站商圈周邊

電影中，阿月為了贖回哥哥的屍體，前往的「極樂殯儀館」，或許難以想像，這個充滿死亡氣息的地點，其實就位於現在台北市最熱鬧的中山站商圈周邊。

根據考據，「極樂殯儀館」的原址，大約位於現在南京東路一段與林森北路交界處，也就是現在的林森公園（14號、15號公園）以及長安抽水站一帶。現在的林森公園綠草如茵，周邊百貨公司、文青咖啡廳林立，是許多年輕人逛街、約會的聖地。

▲《大濛》趙公道（柯煒林飾）帶著阿月（方郁婷飾）到「極樂殯儀館」。（圖／華文創提供）

但在半個世紀前，這裡曾是日治時期建造的火葬場與殯儀館，也是當時台北市處理遺體的主要場所。直到後來殯儀館遷往民權東路（現第一殯儀館，已拆除），這片土地才經歷了違章建築拆遷、公園整建，搖身一變成為如今的模樣。當觀眾看完電影，再踏上這片草地，或許會對腳下的這片土地有著截然不同的感受。

▲「極樂殯儀館」位於如今的林森公園和長安抽水站一帶。（圖／翻攝自Google地圖）

阿月認屍的「國防醫學院」不是內湖那個

片中另一幕讓觀眾心碎的場景，是阿月前往「國防醫學院」認屍，希望能把哥哥育雲（曾敬驊華飾）帶回家。許多現代觀眾看到「國防醫學院」，第一直覺會聯想到現在位於內湖、三軍總醫院旁的「國防醫學大學」宏偉校區。

▲《大濛》阿霞（9m88飾）和阿月（方郁婷飾）前往「國防醫學院」認屍。（圖／華文創提供）

但事實上，電影還原的是民國40年代的時空。當時的國防醫學院並不在內湖，而是位於台北市公館地區，也就是現在的「臺大水源校區」。這裡在當年是重要的軍事與醫療教學重鎮，更在白色恐怖歷史中有著沉重的一頁。

據歷史資料記載，當年許多政治犯在馬場町槍決後，遺體若無人認領，或因特殊原因，便會被送往此處進行「處理」或作為解剖教學使用。陳玉勳導演在《大濛》中精準還原了這段歷史地理，那個阿月無助哭喊的福馬林池，如今已成為台大校園的一部分，但那段沉痛的記憶，卻透過電影畫面被重新喚醒。

▲「國防醫學院」位於如今的「臺大水源校區」。（圖／翻攝自Google地圖）

不過電影《大濛》真實拍攝時，其實並非在台北取景，而是在嘉義。劇組將萬國戲院、嘉義舊監獄、嘉義公園昭和18及布袋江山等地，重現當代氛圍，美術組發揮巧思，將嘉義公園昭和18內的神社改造為「極樂殯儀館」，並將監獄舊浴室打造成停屍間，打造出真實又具戲劇張力的時代場景，《大濛》全台熱映中。

▲《大濛》場景還原40年代的台北。（圖／華文創提供）