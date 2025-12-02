ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宮崎葵「家中沒有微波爐」！養4娃生活3堅持
男星開演「觀眾只有3個」含老闆+店員　流男兒淚認：每週被質疑！

記者黃庠棻／台北報導

2025台北喜劇節正式邁入第三屆，今年以「療笑（The Laughing Comfort）」為主題，規模比去年再升級。集結台北八大場館、64檔節目、超過101場演出，打造華語圈最盛大的現場喜劇嘉年華。

▲台北喜劇節開跑，「壯壯」陳彥壯推出新專場脫口秀。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

台北喜劇節以「自由、放肆、開放、包容」為核心精神，不論是站立喜劇、即興、漫才、音樂喜劇到非語言表演，全都一次看個夠。今年更邀請來自日本、英國、澳洲、美國、香港與馬來西亞的國際喜劇團隊加入，語言從中文、英文、台語、廣東話到全非語言演出通通都有，讓笑聲徹底變成城市共通語言，12月4日到12月14日即將在台北盛大接力上演。

在百場演出中，近期在影集《黑盒子》與李李仁合作，並在《誰是被害者》演過大反派的「壯壯」陳彥壯，以全新專場「壯壯毒舌脫口秀7－不好意思，請問你什麼意思？」再度回歸。延續去年《FAQ》一路加演24場完售的狂潮，今年的壯壯把毒舌火力全面升級。

▲台北喜劇節開跑，「壯壯」陳彥壯推出新專場脫口秀。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

從「奇怪的人」到「奇怪的解釋」，壯壯把日常生活裡那些讓人瞬間黑人問號的荒謬時刻蒐集成一整套「社會WTF圖鑑」，台上直接幫觀眾把心裡那句「蛤？你現在是在公三小？」講出來。整場演出像是被壯壯拖著參加一場沒救生衣、但很好笑的沉船之旅，荒謬被拆開、再用笑聲縫合，被網友戲稱是「全台最溫柔、卻最不講理的騷擾體驗。」

談到生涯最荒謬的表演現場，壯壯爆料「被質疑不好笑不是『曾經』，是『每個禮拜』的日常！」他回憶早年在卡米地1.0地下室表演，觀眾只有三位，其中兩位是老闆跟店員，唯一真正的觀眾還是非常景仰他的學弟。壯壯苦笑說「結束後他拍著我肩膀說『學長加油』臉上濕的是汗？淚？還是學弟的口水？我都分不清楚了。」

▲台北喜劇節開跑，「壯壯」陳彥壯推出新專場脫口秀。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

被問到「收到最羞辱的話」是什麼，壯壯秒答「有一次我講完準備謝幕，一位觀眾突然興奮問『要開始講笑話了嗎？』」他笑稱那刻彷彿被天雷劈中，但仍霸氣表示「我會扛著所有羞辱，變成養分，成為真正的喜劇之王！」

今年台北喜劇節旨在打造一個「人人都能被療癒、也能療癒別人」的舞台。不論你被生活壓垮、被老闆荼毒、被愛情整得體無完膚，這裡都能用笑聲重新加油打氣。壯壯也大力推薦觀眾走進喜劇現場「台北喜劇節就像一座大型笑聲能量場，你來，是為了大笑；我來，是為了被羞辱，讓我們互相成就彼此。」

此外，持續十多年的《卡米地站立喜劇爭霸賽》今年也首度與LINE VOOM攜手合作VOOM LIVE直播，12月將重播2023年決賽精彩畫面，並於2026年1月下旬首播今年最新一屆初選與激戰決賽，為台灣喜劇界帶來最強新人火力，也替喜劇節再推一波高潮。

