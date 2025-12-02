患二尖瓣脫垂被判免役！　男星「堅持當兵」原因曝光

▲ 演員古程丰跨界歌壇。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）



記者翁子涵／台北報導

演員古程丰出道超過10年，除了演出《機智校園生活》、《美麗人生》等多部戲劇之外，近年創辦「小超人綜合體能俱樂部」，並邀同是演員的好友潘胤傑共同授課，主要是為了培養年輕的體操小選手，今推出2人合作的新單曲〈並肩飛翔〉，並獲選為《 台北市中正盃體操錦標賽》開幕主題曲。

古程丰分享自己從國小六年級就有唱跳夢想，「畢業營火晚會讓我第一次感受到舞台的魔力。」大學後更確定想唱自己的歌。潘胤傑則說，從沒想過會成為歌手，「從錄音、拍MV到變成賽事主題曲，一切像在做夢。」兩人首次站上開幕舞台演唱，新歌旋律一下便帶動現場氣氛。

新歌靈感來自古程丰在體操訓練，成功學會空翻的那天，他形容那一刻像被打開一道門，激動與成就感湧上心頭，回家後立刻哼唱旋律並寫下第一段歌詞。「那晚像被點燃一樣，一定要把這力量記錄下來。」為完成這首夢想作品，他自掏七位數重金打造，製作費再加上 MV、後製、宣傳細節都親自參與。

古程丰也藉近期新聞事件勉勵年輕選手，分享自己當兵時曾被診斷二、三尖瓣脫垂、甚至符合免役，但仍選擇服役，「因為不想留下遺憾，也相信勇敢面對，才能看到更好的自己。」剛好合唱搭檔潘胤傑也是在堅毅的儀隊退伍，兩個人都強調勇於承擔責任，是成長最重要的力量，最後兩人也幽默提到：「我當兵我驕傲。」

