BL高顏值10男神合體！香港CP台上「悼念大埔火災」：我們永誌不忘

三立VBL系列《全面管控》、《對立而已》、《靈魂約定》三部戲劇在一年之中演員們累積了許多熱情粉絲，是台灣BL劇最受歡迎的藝人，播出至今仍持續受到粉絲喜愛，每位主角相關活動也不間斷。

不論是《全面管控》張哲偉、陳峻廷先前邀約熱烈的一日店長活動、《對立而已》葛兆恩、紀成澔延伸拍攝續作豎屏劇《黑白原來是真的》，以及剛播畢不久的《靈魂約定》也舉辦終映會與粉絲見面會等，日前三部戲劇五對CP、十位藝人舉辦《Every Fantasy Possible》FANCON大型見面會，打造一場夢幻盛宴，帥翻全場。

為了準備這次的粉絲演唱會，三部戲的十位演員提前許久就開始準備，從拍攝主視覺到分組練習跳舞，就為了讓觀眾看到他們不一樣的一面。大家在舞台上分享，拍攝主視覺的時候是十人首次跨戲合體，大家不約而同都表示，一到現場都在心裡驚覺「怎麼這麼多帥哥！」果然海報一出，就受到熱烈討論。

《全面管控》的四位主演張哲偉、陳峻廷 、洪言翔、羅章恩，特別為了這場活動練習韓團舞蹈，準備一個多月就為了讓大家看到不一樣的面向；《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔繼上次活動中合體跳舞後，這次特別一起唱跳小賈斯汀的成名曲〈Baby〉展現實力。

《靈魂約定》Kenji范麒智、Martin王智騫兩位來自香港的演員除了帶來戲劇主題曲外，同劇的洪暐還特別幫他們挑選台灣歌曲，照顧台灣與香港粉絲。

《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔台上台下都默契十足，被問到這次會怎麼表現，葛兆恩說「經過這次默契更好，現在接受訪問已經可以freestyle了，甚至昨天在排練的時候Nelson還在說跳舞我們也可以freestyle。」

葛兆恩說「表演其實都是Nelson拉主key，因為他會嫌我動作太老派，但我就是那個年代出來的嘛！但也是因為他讓我找回青春的感覺」。《全面管控》四人中雖有陳峻廷男團擔當，但其實張哲偉跟羅章恩非常不擅長舞蹈，不過陳峻廷馬上爆料「當初在第一天排練的時候，張哲偉非常有自信地他說他的舞齡有三年，待會我們就在舞臺上看看他舞齡三年的成績是怎麼樣。」

張哲偉澄清上次跳舞是很久之前，所以這次練了其實蠻辛苦的，但覺得也很好笑，增加了這個舞蹈的趣味性，但這幾天的訓練下來，超越過去三年的舞感。」

「原子少年第一季」的人氣成員陳峻廷和Nelson，在劇中雖然不是CP，但粉絲不斷敲碗想看到兩人合作，也特別合唱粵語歌，獻給這場的粉絲。來自香港的Kenji范麒智 Martin王智騫，也在現場為香港大火的逝者表示哀悼及為傷者與前線人員送上祝福。

Martin感性說道「對於這次香港大埔的火災，我們感到非常難過，所以想向所有的傷者和他們的家屬，尤其是殉職的傷者和他們的家人，也是最深切的哀悼，希望傷者早日康復，儘快回到正常生活。」

Kenji也說「我們也想由衷感謝每一位在前線奮戰的消防員、救護人員和所有志願者，多謝你們在危難之中展現無比的勇氣具無私的奉獻、為守護生命與家園而不顧安危。你們的專業與付出、我們永誌不忘，謹向你們致以最高的敬意。」