八點檔女神車禍重傷！　大結局前劇組緊急換人…見換角公告吐心聲

八點檔女神顏曉筠11月底遭遇嚴重車禍，在前往攝影棚途中，被後方車輛追撞導致臉部受傷、左肩韌帶斷裂、脫臼，經緊急手術以鋼板固定後回家休養。而她正在八點檔《好運來》演出關鍵角色「江芸菲」，傷勢讓她不得不暫別劇組，由白家綺臨時接棒演出。而她2日發長文吐露心聲。

▲顏曉筠在《好運來》飾演「江芸菲」討論度高，日前車禍受傷休養。（圖／翻攝自臉書）

顏曉筠拍下電視畫面部分截圖，電視台在播出畫面中公告，劇中角色「江芸菲」後續將由白家綺接替。她向飾演的角色喊話：「江芸菲，我有在螢幕前陪伴著妳，妳一直都在我心裡。」她表示車禍造成了不願相信的事實，在清晰可見的時間裡，深刻感受到了面對意外時「無能為力的自己」，言語間充滿對角色的不捨與對劇組的抱歉。

▲顏曉筠拍下電視台換角公告。（圖／翻攝自臉書）

▲顏曉筠發長文。（圖／翻攝自臉書）



接著顏曉筠感性表示，慶幸透過網路能瞬間拉近與粉絲的距離，「你們的關心我看入眼裡、感受在心裡，既欣慰又倍感遺憾」，最後向接棒演出的白家綺說：「家綺姊，芸菲麻煩妳照顧了。」白家綺也留言回應，送上大大的愛心並承諾：「妳放心，我會用最大的尊重、最真誠的愛，延續妳留給芸菲的靈魂，接過妳辛苦走到一半的路，陪著劇組、陪著觀眾把故事說完。」更溫暖喊話要她好好休息，「我們等妳回來」。顏曉筠也感動回應，謝謝白家綺的陪伴，強調自己雖然只能在螢幕前，但心與大家同在。

▲白家綺、顏曉筠留言互動暖心。（圖／翻攝自臉書）

《好運來》即將接近大結局，「江芸菲」原本在劇中屬於反派角色，隨著劇情進展設定也出現變化，戲裡與吳東諺飾演的「逸凱」有多場感情戲，顏曉筠的演出深獲好評，突然因車禍意外不得不換角，令劇迷直呼不習慣。而劇組請出吳東諺戲外的老婆白家綺接棒演「芸菲」，且白家綺已經8年沒有演八點檔，與老公戲裡演虐戀夫妻，讓討論話題更升級。