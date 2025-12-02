樂天女孩下交流道追撞前車！認了「一邊畫眼線」剛買車3個月：腦袋空白

記者潘慧中／綜合報導

笑笑不只是樂天桃猿啦啦隊，也是台啤雲豹職籃啦啦隊的一員。近日引發討論的是，她上節目坦言曾經「邊開車邊化妝」，結果不慎追撞前車。所幸對方的車和人都毫髮無傷，她則是自行吸收所有修車費用。

▲笑笑坦承曾經邊開車邊化妝。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



笑笑在《姊妹亮起來》解釋，當天因起床晚，加上住得較遠，需要一小時車程抵達台北，她便將化妝包帶在車上，打算利用通勤時間完成妝容，「我就邊化妝邊開車，就只剩最後一個步驟要畫眼線。」

▲笑笑剛畫好眼線就發生追撞車禍。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



未料要下堤頂交流道之前，笑笑把後照鏡當化妝鏡，一邊畫眼線、一邊打方向燈切車道，「我遠遠看還有一段距離，所以沒想到前面已經在塞車了。我切過去之後就直接撞上去，剛畫好，我就『砰』一聲，當下腦袋一片空白，我整個人往前撞到方向盤上」，回憶撞擊瞬間仍心有餘悸。

▲笑笑嚇到腦子突然一片空白。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



事故發生後，笑笑下車察看自己的車況，發現損害比想像中嚴重，「車頭毀掉，中間凹進去。」第一次發生車禍，她慌張得立刻打閃黃燈並下車鞠躬道歉。

▲▼笑笑的車頭毀掉。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



笑笑後續前往做筆錄時，赫然發現「我的保險只有保到如果我撞到別人、對方車有事可以賠，但沒有保自己的車」。她無奈地說，只能自行承擔修車費用，「沒想到車才剛買3個月就突然出車禍。」

▲笑笑下車立刻鞠躬道歉。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）