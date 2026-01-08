邊荷律喪父沒見到最後一面　「母親病倒需手術」強忍悲傷謝粉絲

記者張筱涵／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律，8日透過社群平台Threads發文，坦言家中遭逢重大變故，不僅父親突然離世，母親也因承受巨大打擊而病倒，讓她必須留在身邊陪伴照顧，字字流露悲痛心情。

▲邊荷律遭逢家中重大變故。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）



中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters於3日曾透過官方社群公告，表示因邊荷律家中發生突發事故，原訂於台中舉行的一日店長活動臨時調整，對造成不便向粉絲致歉。

邊荷律在文中透露，自己未能見到父親最後一面便送他離開，成為心中難以承受的痛。她原本計畫在處理完後事後盡快返回工作崗位，未料母親因接連打擊而病倒，甚至可能需要動手術。身為獨生女、又沒有其他家人能夠照顧，她只能選擇留在母親身邊，暫時放下所有行程。

她也向粉絲致歉，坦言不想讓大家擔心，因此一直希望能儘快回到工作崗位，但現實狀況卻讓時間一再延宕，「真的很抱歉」。同時，她感性表示，所有粉絲的關心與應援她都有好好收到，並特別感謝乖姐與Dorian公司為她調整多項行程、承擔所有影響，讓她能夠安心、無後顧之憂地面對悲傷。

最後，邊荷律也向粉絲喊話，請大家不要過度擔心，並承諾會在狀態穩定後，帶著笑容回到球場與大家見面。

【邊荷律Threads全文】

大家謝謝你們為我擔心。我正在努力撐著。沒能見到爸爸最後一面就送他離開，真的讓我非常痛苦。原本是想在處理完爸爸的後事後就趕快回去，但媽媽也因為打擊太大而倒下，生了病，可能需要動手術，而我是獨生女，沒有其他家人可以照顧她，所以我必須陪在她身邊。不想讓你們擔心，所以想快點回去，但花了很久，真的很抱歉。你們給我的應援，我都有好好收到。特別感謝乖姐與 Dorian 公司，為了我調整了許多行程，承擔了所有的影響，讓我能夠安心、毫無顧慮地好好悲傷。不要太擔心，我會很快帶著笑容回來的。