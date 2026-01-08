ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

獨家／啦啦隊女神是福州包千金！
曖昧退流行？2026約會關鍵詞曝光
米倉涼子涉毒！男友驚傳「人間蒸發」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 鄭家純 丁春誠 江宏恩 江振誠 蔡依林 汪小菲 檀健次

邊荷律喪父沒見到最後一面　「母親病倒需手術」強忍悲傷謝粉絲

記者張筱涵／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律，8日透過社群平台Threads發文，坦言家中遭逢重大變故，不僅父親突然離世，母親也因承受巨大打擊而病倒，讓她必須留在身邊陪伴照顧，字字流露悲痛心情。

▲▼邊荷律。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

▲邊荷律遭逢家中重大變故。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters於3日曾透過官方社群公告，表示因邊荷律家中發生突發事故，原訂於台中舉行的一日店長活動臨時調整，對造成不便向粉絲致歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邊荷律家逢巨變暫停活動　親吐心聲：沒能見爸爸最後一面很痛苦

邊荷律在文中透露，自己未能見到父親最後一面便送他離開，成為心中難以承受的痛。她原本計畫在處理完後事後盡快返回工作崗位，未料母親因接連打擊而病倒，甚至可能需要動手術。身為獨生女、又沒有其他家人能夠照顧，她只能選擇留在母親身邊，暫時放下所有行程。

她也向粉絲致歉，坦言不想讓大家擔心，因此一直希望能儘快回到工作崗位，但現實狀況卻讓時間一再延宕，「真的很抱歉」。同時，她感性表示，所有粉絲的關心與應援她都有好好收到，並特別感謝乖姐與Dorian公司為她調整多項行程、承擔所有影響，讓她能夠安心、無後顧之憂地面對悲傷。

最後，邊荷律也向粉絲喊話，請大家不要過度擔心，並承諾會在狀態穩定後，帶著笑容回到球場與大家見面。

【邊荷律Threads全文】

大家謝謝你們為我擔心。我正在努力撐著。沒能見到爸爸最後一面就送他離開，真的讓我非常痛苦。原本是想在處理完爸爸的後事後就趕快回去，但媽媽也因為打擊太大而倒下，生了病，可能需要動手術，而我是獨生女，沒有其他家人可以照顧她，所以我必須陪在她身邊。不想讓你們擔心，所以想快點回去，但花了很久，真的很抱歉。你們給我的應援，我都有好好收到。特別感謝乖姐與 Dorian 公司，為了我調整了許多行程，承擔了所有的影響，讓我能夠安心、毫無顧慮地好好悲傷。不要太擔心，我會很快帶著笑容回來的。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

邊荷律

推薦閱讀

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

4小時前

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

18小時前

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

4小時前

獨家／啦啦隊女神是福州包千金！　被盯上「求包養陪吃」驚人天價曝光

獨家／啦啦隊女神是福州包千金！　被盯上「求包養陪吃」驚人天價曝光

13小時前

汪小菲妻「選在台生產」鬆口談落戶　1撇步孕肚零妊娠紋

汪小菲妻「選在台生產」鬆口談落戶　1撇步孕肚零妊娠紋

11小時前

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

20小時前

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

20小時前

莫莉助理墜樓亡！險賠百萬簽保密條款才能離職　遭網暴是「翻版蘿拉」

莫莉助理墜樓亡！險賠百萬簽保密條款才能離職　遭網暴是「翻版蘿拉」

1/7 07:19

江宏恩同框名廚親弟「一家人長超像」　江振誠結婚20年泰妻罕合體

江宏恩同框名廚親弟「一家人長超像」　江振誠結婚20年泰妻罕合體

16小時前

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案　遭爆假富二代身分掀議

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案　遭爆假富二代身分掀議

1/7 11:39

林光寧告別式遺照曝光！ 蕭敬騰、Summer哀痛現身二殯

林光寧告別式遺照曝光！ 蕭敬騰、Summer哀痛現身二殯

1小時前

檀健次爆熱戀小16歲《長相思》女星！　澄清「單身狗」遭她打臉

檀健次爆熱戀小16歲《長相思》女星！　澄清「單身狗」遭她打臉

16小時前

熱門影音

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！
77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？

77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？
華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理

林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理
郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」

郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」
劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD
小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

看更多

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

王偉忠追憶林光寧「他什麼都會」！　含淚致詞：祝他一路好走、一路開心

9分鐘前0

村上春樹改編作品很難演 　西島秀俊仍樂意挑戰

17分鐘前11

金唱片首組藝人出發來台！他們全身黑現機場　CORTIS晚上接力抵台

22分鐘前0

生日也是5周年紀念！　陳傑憲放閃愛妻：從兩人世界升級成四口之家

29分鐘前3

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

1小時前20

運將碎念「埋骨法術」突反鎖車門！中信女孩搭車遇驚魂：報警救我

1小時前63

林光寧告別式遺照曝光！ 蕭敬騰、Summer哀痛現身二殯

1小時前116

邊荷律喪父沒見到最後一面　「母親病倒需手術」強忍悲傷謝粉絲

1小時前0

天選之人！丟丟妹健康亮紅燈疑中邪「曝超玄神跡」　公開事業重大計劃

1小時前2

頂流男星秘戀小16歲女新人！　網質疑「未成年交往」鬧大了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家寧最後外援斷了！
    4小時前4838
  2. 吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業
    18小時前3812
  3. 家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光
    4小時前1222
  4. 獨／啦啦隊女神被盯上「求包養陪吃」驚人價曝
    13小時前1427
  5. 汪小菲妻「選在台生產」鬆口談落戶
    11小時前1814
  6. 鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」
    20小時前124100
  7. 還記得丁春誠嗎？　近照曝光…帥成這樣
    20小時前1812
  8. 莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」
    1/7 07:19205
  9. 江宏恩同框名廚親弟！江振誠結婚20年泰妻罕合體
    16小時前163
  10. 林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案
    1/7 11:39245
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合