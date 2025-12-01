ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
JO1鶴房汐恩賭博風波後退團！　暫停活動5個月…親道歉告別粉絲

記者蔡宜芳／綜合報導

日本人氣男團JO1成員鶴房汐恩，在6月因被揭發曾使用過線上賭場，被經紀公司LAPONE暫時停止演藝活動，他也於8月被依賭博罪起訴。時隔半年，LAPONE於1日公告鶴房汐恩在31日合約到期後將退團，他本人也對此發聲。

▲▼JO1鶴房汐恩賭博風波後退團！（圖／翻攝自X／official_jo1）

▲鶴房汐恩將於今年底退出JO1。（圖／翻攝自X／official_jo1）

LAPONE 1日在官方網站發出聲明，宣布鶴房汐恩將在12月31日合約期滿後，全面結束身為JO1成員的活動。聲明中指出，鶴房汐恩在暫停活動的五個月期間，與公司及成員曾多次協商，「本人表達了對粉絲、成員及相關人士的深切懊悔，以及強烈希望結束合約與活動的意願。本事務所尊重其意向，最終做出此一決定。」

▲▼JO1鶴房汐恩賭博風波後退團！（圖／翻攝自JO1官網）

▲JO1經紀公司宣布鶴房汐恩約滿後將退團。（圖／翻攝自JO1官網）

鶴房汐恩隨後也透過個人聲明，向粉絲親自報告近況。他坦言，自己在活動暫停這段期間，一直不斷反思與整理心情，最終決定不再續約並退團，「對於一直等待我回歸的JAM（粉絲名） 們，我非常清楚這個決定會讓你們感到難過。但是，這是我經過深思熟慮、面對自己內心、整理好情緒後，所做出的選擇——在合約期滿後結束活動。」

鶴房汐恩也說：「我現在依然非常喜愛成員們，也深深地愛著所有的JAM們。無論多麼感謝你們，都無法完全表達我的心意。」表示未來會繼續支持成員們，「雖然無法再一起並肩活動，但我們的心永遠連在一起。」

▲▼JO1鶴房汐恩賭博風波後退團！（圖／翻攝自JO1官網）

▲鶴房汐恩聲明。（圖／翻攝自JO1官網）

【LAPONE聲明】

感謝大家一如既往地對JO1給予溫暖的支持與應援，謹致上誠摯的謝意。
此次，我們要向大家報告，鶴房汐恩將於2025年12月31日與LAPONE Entertainment株式會社的專屬經紀合約期滿，並結束作為JO1成員的所有活動。
在暫停活動期間，關於是否復出，我們與本人、事務所及其他成員進行了多次協商。最終，本人表達了對粉絲、成員及相關人士的深切懊悔，以及強烈希望結束合約與活動的意願。本事務所尊重其意向，最終做出此一決定。
對於一直給予溫暖支持的粉絲們，我們深感歉意，因為這則消息來得突然，懇請大家能夠理解與包容。
今後也懇請大家繼續給予不變的支持，我們衷心感謝。
※關於延期舉辦的特典會，將另行通知說明。

【鶴房汐恩聲明】

各位JAM，好久不見，我是鶴房汐恩。
自從活動暫停以來，已經過了大約五個月的時間。
在這段期間，我有了許多思考的時間，最終決定不再續約，並結束在JO1的活動。
對於一直等待我回歸的JAM們，我非常清楚這個決定會讓你們感到難過。
但是，這是我經過深思熟慮、面對自己內心、整理好情緒後，所做出的選擇——在合約期滿後結束活動。
我現在依然非常喜愛成員們，也深深地愛著所有的JAM們。無論多麼感謝你們，都無法完全表達我的心意。
今後我也會持續支持成員們的活動。雖然無法再一起並肩活動，但我們的心永遠連在一起。
JAM的各位，從選秀節目開始算起，這六年半以來，謝謝你們一直支持我，支持我作為JO1的成員。
我真的很愛你們。

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

