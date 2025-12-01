SISTAR昭宥168cm「體重跌破50kg」　認瘦太快出現副作用：經常頭暈

記者蔡宜芳／綜合報導

女團SISTAR出身的歌手昭宥近來因成功大幅減重，引發網友熱烈關注。她不但在最新影片中公開自己的測量結果，更坦言瘦身之後反而出現「姿勢性低血壓嚴重惡化」的狀況，讓粉絲相當心疼。

▲昭宥比起在SISTAR活動時纖瘦許多。（圖／翻攝自Instagram／soooo_you）

昭宥11月27日在個人YouTube頻道《昭宥記》中，公開自己的最新身體數據及減重秘訣。她先是笑說：「大家應該看得出來我瘦了很多吧？褲子變得超大。」並透露自己目前的體重是51.6公斤、骨骼肌量22.9公斤、體脂肪量僅10.5公斤，「每次穿褲子的時候都會覺得『啊，我真的瘦了好多』。現在穿褲子上廁所的時候根本不用拉拉鍊，直接拉下來、拉上去就可以了。」

昭宥也表示，讓自己最驚訝的是內臟脂肪竟降到第2級，體態被歸類為「消瘦型」。她也對瘦太快帶來的影響有所警覺，「體重一旦大幅減輕，就會像坐滑梯一樣繼續快速下降，副作用也會變得很嚴重。」並透露自己經常感到頭暈，姿勢性低血壓的程度變得嚴重，「現在簡直像是緊急狀況，體重絕對不能掉到50公斤以下，但幾天前體重竟然變成49公斤。」

▲昭宥坦言體重在不久前一度跌破50公斤。（圖／翻攝自Instagram／soooo_you）

昭宥也強調自己的審美觀並沒有改變，這次的減重只是因為新歌〈PDA〉活動期間的體態管理所致，「我其實不喜歡太瘦的身材，只是活動期間瘦下來後就一直掉。」她表示接下來會去某地長住一個月，努力鍛鍊恢復到更健康的狀態，她也提醒粉絲：「減肥的時候，一定要好好補充營養，像是保健品要攝取得當，也要多吃健康的食物才行。」