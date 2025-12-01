《扶桑花女孩》與台灣有淵源！松雪泰子衝男池揍學生家長

記者吳睿慈／綜合報導

日本真人電影票房紀錄保持者《國寶》導演李相日，其早期代表作《扶桑花女孩》將於12月5日在台搶先日本推出4K修復版。該片由日本實力派女星松雪泰子主演，她憑藉本片一舉封后。為了完美詮釋從東京被派往煤礦小鎮教課的舞蹈老師，她在開拍前連續3個月、每天投入6至8小時草裙舞與大溪地舞訓練，甚至連學生們的舞步也全數掌握，只為在片場能自然指導，敬業程度連導演李相日都讚嘆不已。

▲松雪泰子在《扶桑花女孩》中飾演舞蹈老師「平山圓香」。（圖／華映娛樂提供）

以《白鳥麗子》一炮而紅的松雪泰子在《扶桑花女孩》中，她則展現角色內外兼具的強悍與溫暖，飾演受邀前往福島煤礦小鎮、教導一群女孩跳舞的嚴格老師「平山圓香」。

▲松雪泰子為完美呈現角色，她不僅反覆揣摩平山圓香「外冷內熱」的性格層次，更被要求鍛鍊成專業舞者體。（圖／華映娛樂提供）



片中最令人拍案叫絕的一幕，莫過於松雪泰子為替學生討公道，氣沖沖闖入男性浴池、爆揍學生家長。回憶拍攝過程，她笑說：「我其實緊張得不得了，但一口氣闖入一群光溜溜的男人堆裡，那種衝破父權的痛快感真的太有趣。」她更透露當天一開門就看見豐川悅司驚慌失措的反應，差點讓她直接笑場。為完美呈現角色，她不僅反覆揣摩平山圓香「外冷內熱」的性格層次，更被要求鍛鍊成專業舞者體態，她笑稱訓練雖痛苦萬分，但「至少練出腹肌算是意外收穫」。

值得一提的是，《扶桑花女孩》與台灣有著特別淵源。片中老師平山圓香的原型早川和子出生於台灣，返回日本後前往夏威夷學舞，並受邀至福島教學，是常磐音樂舞蹈學院的奠基者。今年93歲的她仍在第一線教學生跳舞。電影中小鎮居民甚至遠赴台灣運來椰子樹打造度假村，卻因樹木難耐東北嚴寒，全村動員找暖爐救椰子，成為影迷心中最具有代表性的橋段之一。

▲《扶桑花女孩》與台灣有特別淵源。（圖／華映娛樂提供）



《扶桑花女孩》故事背景為1965年逐漸衰落的福島煤礦小鎮，為求轉型，小鎮決定打造以草裙舞為主題的夏威夷度假村。一群來自礦工家庭、連基本舞步都不會的女孩，決定參與這項前所未有的挑戰。在松雪泰子飾演的「傲嬌明星舞者老師」指導下，她們從跌跌撞撞到逐漸找回自信，並在艱難環境與保守民風中堅持夢想，最終走向度假村盛大開幕的舞台。本片在美術方面更由曾參與《追殺比爾》、《賽德克·巴萊》的日本美術大師種田陽平操刀，將夏威夷熱帶色調與東北冷冽風景巧妙融合，使電影的視覺風格至今仍為影迷津津樂道。