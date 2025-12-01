ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《大濛》登亞軍！柯煒林「跑30場映後」引憂心　發聲：我不是病人

記者黃庠棻／台北報導

金馬大贏家、年度最受矚目的國民電影《大濛》於11月27日正式上映後，全台戲院隨即湧入大批觀眾支持，口碑更在短短數日迅速發酵，上映首週全台票房累積達1500萬，攻佔亞軍，在強片場次壓境下，《大濛》雖然排片場次數敵不過，但感動口碑無遠弗屆，全台已超過6萬人進戲院。

▲柯煒林勤跑《大濛》宣傳，有網友憂心他的身體狀況，本人親自回覆。（圖／華文創提供）

▲《大濛》全台票房累積達1500萬。（圖／華文創提供）

男主角柯煒林為了宣傳《大濛》，勤跑超過30場戲院活動，在他即將返港之時，有觀眾憂心他的身體能不能負荷這樣的工作，他一看馬上留言「想回說『我不是病人。』但想一想，每天吃鏢靶藥是事實。醫生有說我的癌症是希望可以用藥物控制成慢性病、長期病患，醫學總是向前走，希望有天不用每天吃藥。hahahhahahaha（有時候，我還覺得自己氣色比很多人好，就真的不要太擔心～）多約一些人一起進戲院看《大濛》，讓我們的溫柔被看見，好不好？」

▲柯煒林勤跑《大濛》宣傳，有網友憂心他的身體狀況，本人親自回覆。（圖／華文創提供）

▲柯煒林勤跑《大濛》宣傳，有網友憂心他的身體狀況，本人親自回覆。（圖／華文創提供）

而在片中飾演真實歷史人物「高金鐘」的劉冠廷，也於昨（30）日加入劇組跑廳宣傳。談起拍攝激烈打鬥戲的幕後趣事，他笑說「那天剛好下大雨，是整部電影拍攝期間唯一的雨天。」更加碼分享，現場拍攝時常聽見陳玉勳導演對方郁婷演技的讚賞，心裡難免「吃醋」。

▲劉冠廷在《大濛》映後分享拍攝的幕後趣事。（圖／華文創提供）

▲劉冠廷在《大濛》映後分享拍攝的幕後趣事。（圖／華文創提供）

但看片後，立刻理解導演當時的反應，劉冠廷大讚方郁婷的表現超齡「是非常有天賦的一位演員。」他也坦言，自己的角色雖然戲份不多，但在電影中成為一絲「喘息」，很感謝高金鐘在片中的存在，更表示「看完《大濛》好像重新讓我認識那個年代」。

▲劉冠廷在《大濛》映後分享拍攝的幕後趣事。（圖／華文創提供）

▲劉冠廷在《大濛》映後分享拍攝的幕後趣事。（圖／華文創提供）

▲劉冠廷在《大濛》映後分享拍攝的幕後趣事。（圖／華文創提供）

陳玉勳導演則大讚劉冠廷「大家都很喜歡冠廷的演出，所以才找他來當吉祥物！」映後現場笑聲不斷，也展現劇組之間深厚的默契與情感。從金馬獎開始，接連好幾天的宣傳活動，讓陳玉勳導演感冒變嚴重身體酸軟，不過為了宣傳仍硬撐著身體跑活動，直呼「快阿彌陀佛了！」

▲劉冠廷在《大濛》映後分享拍攝的幕後趣事。（圖／華文創提供）

▲劉冠廷在《大濛》映後分享拍攝的幕後趣事。（圖／華文創提供）

而《大濛》的後勁強到連葉天倫導演也抵擋不住，在映後主持時，一拿到麥克風就泣不成聲，深陷在劇情中久久無法自拔，導演陳玉勳、監製李烈、葉如芬見狀連忙擁抱安慰；知名編劇吳洛纓看完也在社群分享道「不知道自己被按到哪個開關，寫字這時眼淚還是很爭氣地嘩啦啦。」導演瞿友寧也大讚「今年，我想這部電影會是我一看再看，深刻留在心中的故事。」

▲《大濛》方郁婷（左）尋找哥哥，遇上了柯煒林（右）飾演的退休阿兵哥幫助。（圖／華文創提供）

▲《大濛》全台票房累積達1500萬。（圖／華文創提供）

電影《大濛》製作規模龐大，從造型、美術到配樂，每個環節都投入大量心力。近日，劇組成員也陸續在社群網站分享製作幕後，美術設計王誌成回憶起搭建福馬林池的過程，坦言國防醫學院拆了好幾個地點拍攝，最終因屋型與國防醫學院的航拍資料相近，決定在岸內影視基地原台糖倉庫內搭建。

▲《大濛》方郁婷（左）尋找哥哥，遇上了柯煒林（右）飾演的退休阿兵哥幫助。（圖／華文創提供）

▲《大濛》全台票房累積達1500萬。（圖／華文創提供）

王誌成更加碼透露「拍攝日早上，岸內周遭飄起了濃霧，這是現今嘉南平原少有的景象」，然而這片霧在演員上戲前便迅速散去，讓他笑言「難道真的是導演說的那種冥冥力量？」

▲方郁婷（左）與曾敬驊（右）在電影《大濛》飾演兄妹，詮釋50年代的農村孩子。（圖／華文創提供）

▲《大濛》全台票房累積達1500萬。（圖／華文創提供）

監製李烈也在映後感性分享，拍完《大濛》最令她欣慰的是「我希望那些曾經寂寞、孤單的靈魂，能從這部電影裡得到一點安慰。」由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台盛大熱映中。

▲柯煒林勤跑《大濛》宣傳，有網友憂心他的身體狀況，本人親自回覆。（圖／華文創提供）

▲《大濛》全台票房累積達1500萬。（圖／華文創提供）

