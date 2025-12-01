王心凌暖為香港火災哀悼！　自爆「心被掏空」吐黑暗心聲

▲王心凌赴紐約開唱。（圖／天晴娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

王心凌上月28日赴美國登上The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，在演出不久後，王心凌說道：「在唱下一首歌之前，我想請大家和我一起做一件事。這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」全場一同安靜默禱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王心凌帶領全場為香港大火默禱。（圖／天晴娛樂提供）



王心凌在演出中分享了自己與紐約的深刻故事，她表示上次來紐約是20年前了，「那時候的工作量非常大，大概兩年裡發了五張專輯、拍了三部戲。我記得自己是在拍完《微笑 Pasta》之後，整個人都空了，好像失去了感受身邊人事物的能力。」

她說：「所以我跟當時的公司請了大約三週的假，遠遠飛到紐約，想讓自己按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，回到正常人的生活。她說那段獨自待在紐約的時間，讓我重新找回了很久沒有的自在呼吸的感覺，二十年後，我帶著《Sugar High 2.0》、帶著音樂，也帶著更完整的自己，重新回到這座城市，來到 Madison Square Garden，謝謝你們今晚來到這裡，因為有你們，讓我在紐約的故事，多了全新的一頁。」全場觀眾報以最熱烈的掌聲回應。

王心凌也多次被紐約歌迷的熱情逗笑，不僅現場「抽歌單」、還走到台前親自確認點歌方向，紐約歌迷火力全開，成功點播了滿滿一串期待度爆表的歌曲，包括〈青春考卷〉、〈I Do〉、〈如果月亮會說話〉、〈喜歡你怎麼辦〉等。



